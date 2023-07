Ma várhat a legnehezebb nap a Rodoszon rekedtekre, 45 fokos hőségben folytatódik a mentés

Folytatódik az emberek evakuálása a görögországi Rodoszon, miután erdőtüzek pusztítanak a sziget nagy részén - írja a BBC. A görög tűzoltóság hivatalosan is elnézést kért a szigeten kialakult „zűrzavarért”, és figyelmeztetett, hogy a helyzet az időjárás miatt súlyosbodhat.

Görögországban napok óta vörös riasztás van érvényben. Vasárnapra, ami a hőhullám legintenzívebb napja lesz, Thesszalonikiben 45 fokot, Athénban pedig 44 fokot jósolnak. A fővárosban még hat-hét napig maradhat a 40 fok feletti hőmérséklet, ami miatt nagy a kockázata újabb tüzek kialakulásának.

Bár néhány erdőtüzet időközben sikerült eloltani, a tűzoltóság pénteken közölte, hogy még mindig 79 helyen küzdenek tűzzel országszerte, a leginkább érintett területek pedig továbbra is a Peloponnészoszon található Laconia és Rodosz szigete. Az embereknek azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon, és a turistalátványosságok - köztük az athéni Akropolisz - a következő két nap legmelegebb időszakában zárva lesznek.



An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (from villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD

Szombaton szlovákiai tűzoltók érkeztek Rodoszra, hogy segítsenek a helyi csapatoknak a tűz elleni küzdelemben, mivel a tűz tovább terjedt és elérte a turisták által használt övezeteket. „Rodoszon a helyzet súlyos és rendkívül nehéz. Az erős szél és a tűz gyorsan változó iránya miatt a tűzoltóknak vissza kellett vonulniuk és el kellett mozdulniuk” - tette közzé a Szlovák Tűzoltó- és Mentőszolgálat a Facebookon. Számos másik európai ország, valamint Jordánia és Izrael is küldött tűzoltókat, repülőgépeket és helikoptereket a mentéshez.

#Greek

The number of evacuees from dangerous areas in Rhodes, including two seaside resorts, has reached 30,000.

Forest fires have been devastating the Greek island for the fifth day. At first they were limited to inland mountainous regions,but then they shifted towards the coast pic.twitter.com/blSUr9cX0x