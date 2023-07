Novák Katalin: Balaton-átúszás csak itt van Magyarországon

"Balaton-átúszás csak itt van Magyarországon" - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök, és ebbe az kössön csak bele, aki tud még más országot a világban, ahol átússzák a Balatont. A köztársasági elnök, mi más, a Balaton-átúszás alkalmából jutott e földrajzilag és nemzeti büszkeség szempontjából is jelentős felismerésre, melynek apropóján még azt is megkockáztatta, hogy a Magyarország területén lévő tó Magyarország területén történő átúszását "akár hungarikumnak is nevezhetjük".

UPDATE 12:11: Kedves olvasónk, Gyula hívta fel a figyelmünk, hogy Lengyelországban is van egy Balaton nevű tó, vagy hát inkább tavacska Trzebinia határában. Bár arról nincs hír, hogy szervezett formában átússzák-e nyaranta a tavat, de tekintettel arra, hogy alig száz méter széles, jó eséllyel többen is megtehetik ezt nyaranta.

photo_camera A töltés mögött egy tó, a lengyelországi Balaton lapul. Fotó: Google Street View

Novák Katalin mondatait az M1 Híradójának vasárnapi adásában idézték, a felvételen a 30. másodperctől élvezhető eredetiben: