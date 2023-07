Bepörgött a legújabb TikTok-trend, a fél internet attól hangos, hogy „hmm, milyen jó a fagyi!”

2023 nyarának legújabb őrülete: zömmel fiatal lányok TikTok élő adásokban rövid kifejezéseket és mozgásokat ismételgetnek, miközben naponta több ezer dollárt keresnek a nekik küldött fagylaltos és cowboykalapos emojikkal. Van, aki eközben egy hajvasaló segítségével egyesével popcornt is pattogtat. Igen.

Annak, akinek ezt első olvasásra nehéz lenne elképzelnie, itt egy példa:

Ő Pinkydoll, polgári nevén Fedha Sinon, aki júliusban vált a közösségi média legújabb hírességévé, köszönhetően a szokatlan livestreameknek, amikben a játékosok által nem irányítható videojáték-karaktereket, azaz NPC-ket utánoz. Ezekre a karakterekre jellemző, hogy előre megírt, gyakran ismétlődő mondatokkal kommunikálnak, és előre leprogramozott cselekedeteket hajtanak végre. Ráadásul mivel az emberek a való életben sem állnak tökéletesen mozdulatlanul, ezért a videojátékok NPC-i is gyakran ugrálnak vagy imbolyognak, hogy ezzel is jelezzék a játékosoknak: interakcióba lehet velük lépni. Az újonnan befutott NPC streamerek ezt az „üresjárat-animációt” is utánozzák.

Az NPC cosplayes műfaj hónapok óta trendingel a social media bizonyos részein. Ezekben a videókban a tartalomgyártók a Grand Theft Auto, a Skyrim vagy más videojátékok szereplőit alakítják, merev mozdulatokkal és az NPC-kre jellemző esetlen gesztusokkal. Egy lengyel táncospár már online kurzust is indított, ahol 10 dollárért cserébe a leírás szerint megtanulhatjuk, „hogyan kell tökéletesen egyenes vonalban járni, hirtelen megállni vagy egy pillanat alatt megfordulni”.

Most az élő közvetítések egy új, interaktív szintre emelték ezt a műfajt, valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy egyszerre több százezren is nézik ezeket az adásokat, sőt önként fizetnek, azaz „tippingelnek” is érte. A TikTok 2021-ben vezette be ezt a funkciót, amivel a felhasználók virtuális érméket vásárolva költhetnek pénzt. Most 29 centbe, kb. 100 forintba kerül 20 érme vásárlása, és 250 dollár, nagyjából 85 ezer forint 16 500 érme.

Amikor egy TikToker eléri az 1000 fős követőtábort, elkezdhet élő közvetítéseket létrehozni, ahol a felhasználók a korábban megvásárolt érméket válthatják be különböző emojikra. Ahogy a nézők megvesznek egy ikont, a szimbólumok megjelennek a képernyőn a „tipping” vizuális megjelenítéseként. Ezekre a „tippingekre” az alkotó is jellemzően reagál valamit.

Pinkydoll például több százszor mondja ki a fagyi emojira reagálva, hogy „ice cream so good”, azaz, hogy „mennyire jó a fagyi”, mivel ez az ikon egyetlen érmébe, azaz kb. 100 forintba kerül. Azzal, hogy a platform az ikonok árát érmékhez, nem valódi dollárokhoz köti, a fogyasztók kevésbé realizálják a kiadásaikat, így egyes esetekben sokkal többet költenek az általuk szeretett streamerek támogatására, ahogy azt érzik.

Feeling my brain reconfigure after I watch this for the 30th time pic.twitter.com/5vxOy2MRa5 — @goth (@goth600) July 13, 2023

Vannak, akik Pinkydoll, Cherry Crush és a többi NPC streamer videóit egyfajta fétis tartalomnak tekintik. „Bizonyos nézők számára van valami szexuális abban, hogy minden szavukat és gesztusukat irányíthatják azzal, hogy ezt vagy azt az ajándékot küldik nekik. Más nézők számára egyszerűen csak lenyűgöző nézni őket. Gondoljunk úgy az NPC streamingre, mint a cosplay kiterjesztésére” – mondta Carly Kocurek, játéktervező és kísérletimédia-professzor a New York Timesnak.

Bár léteznek férfi streamerek is, akik szintén hasonló tartalmakat gyártanak, de a TikTokon kívül egyelőre inkább a női influenszerek kaptak hatalmas figyelmet. Ennek többek között talán az lehet az oka, hogy a fentebb említett streamerek gyakorlatilag tárgyiasult interaktív babákat jelenítenek meg, akik teljesítik a néző minden utasítását. Ráadásul a trend két legnagyobb alkotója, a floridai Cherry Crush és Pinkydoll a felnőtt tartalmakat szolgáltató Onlyfansen is jelen van, utóbbi saját bevallása szerint naponta 2 és fél millió forintot keres a két platformon keresztül.

Crush szerint a formátum azért lett ilyen sikeres, mert „nagyon stimuláló, gyors és folyamatosan ismétlődő, így az emberek ülnek és nézik, hogy lássák a következő reakciót, vagy hogy megtöröm-e a karakteremet, vagy elrontom-e valahogy a túl sok ajándéktól”. Ugyanakkor kiemelte, hogy szerinte a tiktokos streamei egyáltalán nem szexuálisan szuggesztívak. „Mindig is úgy gondoltam, hogy ez csak vicces és szórakoztató.”

Amellett, hogy ez a fajta tartalom már önmagában is rendkívül figyelemfelkeltő, egyesek furcsa jelmezekkel és értelmetlen tevékenységekkel is növelik a nézőket érő ingerek számát. Így ha valaki megunná, ahogy fiatal lányok élő adásban videojáték-karakterek mozgását és mondatait utánozzák pénzre cserélhető emojikért, közben még azt is nézheti, ahogy hajvasalóval pattogatott kukoricát készítenek, vagy tündérnek és macskának öltöznek.

A számos inger és a szórványos dopaminkiváltó jutalmak azonban könnyen válthatnak ki az emberben ugyanolyan függést, mint egyes videojátékok, így érdemes előre átgondolni, hogy hány órát szeretnénk az életünkből rászánni egy ilyen stream nézésére.