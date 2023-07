A kambodzsai miniszterelnök 38 év után után lemond, és a fiát nevezi ki utódjának

Hun Szen kambodzsai miniszterelnök, az országban vasárnap tartott parlamenti választásokon elsöprő győzelmet arató kormánypárt vezetője a televíziós beszédében bejelentette, hogy néhány héten belül lemond, és augusztus 22-én átadja a hatalmat fiának, Hun Manetnek.

A 45 éves Hun Manet tábornok a vasárnapi választáson először indult és mandátumot is nyert.

70 éves apja, a világ egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetője, illetve Ázsia legrégebben hatalmon lévő kormányfője 38 évig kormányozta a délkelet-ázsiai országot.

Hun Szen bejelentése nem volt váratlan, miután korábban egy interjúban azt mondta: a választások után lemond, a hatalmat pedig átadja a legidősebb fiának. De figyelmeztette is a választókat, hogy távozása után is ő fogja uralni a kambodzsai politikát. A mostani hivatalos bejelentésen megerősítette: nem vonul vissza a politikától, hanem továbbra is a Kambodzsai Néppárt (CPP) élén marad.

photo_camera Hun Szen, Kambodzsa miniszterelnöke 2022. december 14-én Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A kormányfő vezette CPP elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választásokon. A voksoláson a 125 parlamenti mandátumból 120-at nyert el, öt képviselői helyet a Nemzeti Egyesült Front a Független, Semleges, Békés és Együttműködő Kambodzsáért (FUNCINPEC) kapott meg.

A CPP gyakorlatilag ellenfél nélkül indulhatott a 125 képviselői mandátumért, miután a Gyertyafény nevű egyetlen jelentős ellenzéki pártot, ami a 2017-ben feloszlatott ellenzéki Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártja újjáalakult formája volt, kizárták a voksolásból.

Az USA külügyminisztériuma hétfőn közölte, hogy büntetőintézkedésekkel sújtják Kambodzsát, amiért Washington szerint az ottani parlamenti választások – amiknek a megnyerésével a kormányfő pártja további öt évre biztosította magának a hatalmat – sem szabadnak, sem igazságosnak nem voltak nevezhetők. (MTI)