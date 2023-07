Legyőzte orosz ellenfelét az ukrán vívó, de mivel csak tisztelgett és nem fogott vele kezet, kizárták

Hosszú időre megakasztotta a női kardozók egyéni versenyét a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon az Olga Harlan-Anna Szmirnova ukrán-orosz párharc.

photo_camera Olga Szmirnova. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Az egyéniben négyszeres világbajnok Olga Harlan kiemeltként a főtáblán kezdett, ahova a selejtezőből érkezett az orosz Anna Szmirnova. Éppen Harlan nyilatkozta két és fél hete, hogy azokban a számokban nem indulnak, ahol oroszok vagy fehéroroszok neveznek. A szakág egyik legjobbja ugyanakkor bennmaradt a mezőnyben, nem lépett vissza, abban bízva, hogy nem kerül orosz vívó a főtáblára. Szmirnova azonban bejutott a 64 közé, ráadásul össze is került a két vívó.

Harlan ott volt a páston csütörtökön és jelentős ukrán szurkolótábor előtt 15-7-re megverte ellenfelét. Az asszó végén azonban nem fogott kezet, ami pedig kötelező, ennek elmaradása fekete lappal, azaz kizárással jár. Kardját előretartotta, hogy a két fegyver összeérintésével történjen meg az elköszönés, pár másodpercig Szmirnovával szemben állt, aki viszont nem nyújtotta ki a kardját. Harlan erre levonult a pástról.

photo_camera Olga Harlan és Anna Szmirnova. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP