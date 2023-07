Elhalasztják az Emmy-díjátadót a hollywoodi sztrájk miatt

Elhalasztják a szeptemberi Emmy-díjátadót a forgatókönyvírók és színészek sztrájkja miatt, írja a BBC.

A sztrájkban résztvevők ugyanis nem dolgozhatnak és nem folytathatnak reklámtevékenységet, beleértve a díjátadókon való részvételt, így sok színész nem tud elmenni az átadóra. Ugyanebből az okból kifolyólag halasztották el Zendaya új filmjének bemutatóját is 2024-re.

A díjátadó szervezői egyelőre még nem tűztek ki új dátumot, mert előbb meg akarják várni, amíg megállapodás születik a tévétársaságokkal.

Az idei Emmy-díj jelöltjei között van például a Last of Us, a Fehér Lótusz és az Utódlás. A díjátadó szeptember 18-án lett volna. A díjátadót több mint 20 éve nem halasztották el, utoljára ilyen a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás miatt történt. A hollywoodi írók és színészek sztrájkjáról itt írtunk részletesen.