Kós Hubert: „Mindent kiadtam magamból, de annyira, hogy az ebédem is visszajött”

„Most már jobban vagyok. Nincsenek szavaim, mindent kiadtam magamból ebben a döntőben. De tényleg annyira, hogy utána vissza is jött az ebédem. Most már sokkal jobban vagyok így az éremmel a nyakamban” – mondta a díjátadó után Kós Hubert, aki az országos csúcsot több, mint 1,5 másodperccel megjavítva lett világbajnok 200 méter háton a fukuokai vizes világbajnokságon. Az úszás után közvetlen Kós rosszullét miatt nem nyilatkozott az M4 Sport helyszíni stábjának.

photo_camera Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Kós szerint a „csütörtöki, összevissza úszott” középdöntővel szemben most jól sikerültek a fordulói. „Nagyon örülök, hogy össze tudtam így rakni” – mondta, hozzátéve, hogy edzőjével, Bob Bowmannel előzetesen 1:53-on belüli időt céloztak meg, de tudták, ha 1:54 elejét úszik, akkor is meglesz az arany, márpedig az arany volt a cél, azért is lépett vissza 200 vegyesről és 100 pillangóról. A Kós győztes ideje 1:54.14 lett.

Sikeréhez szerinte nagyban hozzájárult, hogy a korábban Michael Phelps felkészülését irányító Bowman tanítványaként nap mint nap olyan klasszisokkal úszik, mint például a Fukuokában három aranyat nyerő Léon Marchand, vagy az olimpiai bajnok Chase Kalisz. „Minden egyes nap ezekkel a fiúkkal tudok versenyezni, ez egy elképesztő lehetőség”.

photo_camera Fotó: PHILIP FONG/AFP

A jövő évi, párizsi terveiről azt mondta, a hátúszást nem engedi el és a vegyesről sem mond le - tavaly a római Európa-bajnokságon még 200 méter vegyesen nyert -, szerinte a kettő segíti egymást. „Ez egy jó próba volt az olimpia előtt. Megláttuk, hogy ezt is meg tudom csinálni, szóval remélem, hogy egy év alatt most össze tudom szedni magam, és az olimpián megint tudok remekelni.”