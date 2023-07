17 éves korában elaltatták Nivát, a fővárosi állatkert nőstény szibériai tigrisét

„A sok születés mellett időnként szomorú hírekről is be kell számolnunk. Különösen akkor, ha egy olyan állatunk hagyja el az árnyékvilágot, akit szinte minden látogatónk jól ismer. Ez történt most Nivával, közkedvelt nőstény szibériai tigrisünkkel is” – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Niva 2006. május 18-án született a hollandiai Rhenenben működő Ouwerhands Állatparkban, majd 2010 októberében lett a Fővárosi Állat- és Növénykert lakója. A párjával, az akkor már két éve Budapesten élő Norbival hamar összeszoktak: öt kölykük született, akik aztán sikeresen fel is nőttek. Virgil, Manu és Thrax felnőve a németországi Gelsenkirchen állatkertjébe, Grusha és Macan pedig a Miskolci Állatkertbe kerültek.

Niva párja, az akkor már 18 éves Norbi 2021-ben pusztult el. Niva nem volt sokkal fiatalabb, májusban lett 17 éves, ami a tigriseknél már jó kornak számít, a vadonban a tigrisek többsége nem éri meg ezt az életkort. „Niva életét a korral járó gyógyíthatatlan betegségek az elmúlt időszakban már nagyon megnehezítették, az utóbbi hetekben pedig állapota sajnos tovább rosszabbodott. Állatorvosaink mindent megtettek, hogy segítsenek neki, ám péntekre már annyira súlyossá vált a helyzet, hogy kénytelenek voltak Nivát elaltatni” – írta az állatkert.

Az állatkertben már az 1930-as években is előfordult szibériai tigris, 1971 óta pedig folyamatosan bemutatják őket. A szibériai tigris állománya veszélyeztetett, az IUCN legutóbbi, 2022-es felmérése alapján a vadon élő állomány 265-486 példányra tehető. Állatkerti állatként világszerte több mint 200 intézményben közel 500 egyedet tartanak, ami valamivel több, mint a természetben élő állomány, így az állatkerti szaporítás jelentősen járulhat hozzá ezeknek az állatoknak a fennmaradásához.