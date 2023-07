Tavaly január óta 502 millió forintba kerültek Orbán Viktor külföldi hivatalos útjai

Másfél év alatt - 2022 januárjától idén június közepéig - 51 hivatalos látogatást tett külföldön Orbán Viktor kormányfő, ezek közül 18 alkalommal a Magyar Honvédség Airbus A319-es különgépével utazott, írja az rtl.hu.

photo_camera Orbán Viktor a Boris Johnsonnal tartandó londoni találkozójára érkezik 2021. május 28-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az utazások a Külgazdasági és Külügyminisztérium adatközlése szerint körülbelül 502 millió forintba kerültek, ebből 395 millió forintot fordítottak szállásra, 14 millió forintot napidíjra, az útiköltség pedig 93 millió forint volt.

A Külügyminisztérium megtagadta a költségek részletezését. Ez a lap szerint azért volna fontos, mert több esetben is felmerült, hogy kifejezetten drágán, luxuskörülmények között béreltek szállást a kormányfő delegációjának. Azt nem tudni, hogy ez végül mennyibe került az adófizetőknek, de amikor legutóbb még közölték a részletes adatokat, kiderült például, hogy a tavaly januári párizsi út során a 7 fős delegáció szállására 5,2 millió forintot számoltak el, ami fejenként csaknem 750 ezer forintot jelent.

Az rtl.hu azt is írja, hogy igen alacsony összeget tüntettek fel az összesített útiköltségnél, ennek hátterében feltehetően az áll, hogy nem lehet tudni, pontosan milyen áron számolják el az Airbus A319-es különgép használatát.

Az ömlesztett költségekkel azt is elfedi a kormány, hogy mennyibe került Orbán Viktor pisai kitérője. Március elején a miniszterelnök Kairóból hazafelé nem Budapestre, hanem Pisába repült, majd két nap múlva több kép is készült arról, hogy feleségével Firenzében és Velencében sétál. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint a kitérő 3-4 millió forintba került az adófizetőknek, ezért feljelentést tett, de az ügyészség és a bíróság is azt állapította meg, hogy nem történt hűtlen kezelés.