22 embert kellett kimenteni a hétvégén a Balatonból

Július 28. és 30. között tíz esetben 22 embert kellett kimentenie a vízirendőröknek a Balatonból: az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott SUP-osoknak, vízibicikliseknek és kajakosoknak, homokpadra futott vitorlás utasainak és több úszónak kellett segíteni.

A police.hu emiatt megint felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes nézni a viharjelzőket a Balaton partján, sőt, érdemes be is tartani a viharjelzési szabályokat.

Illetve hogy „aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe”, és „soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek”. Azokról pedig ne nagyon ugráljanak be a vízbe, „hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre”.

Emellett állítólag nem jó ötlet 11 és 16 óra között a nyílt vízen tartózkodni, és persze nem érdemes alkoholt sem inni, mielőtt bemennénk a Balatonba. Szóval az a biztos, ha mindenki távol tartja magát a tótól.