Magyarország árstop után: kiugró drágulások és meglepő áresések

Öt áruházlánc egy-egy budapesti üzletében néztük meg az akkor még árstopos termékek többségének árait július 31-én, majd az árstop után, augusztus 1-jén is.

Néha extrém akciókat találtunk, valamint azt, hogy a drágulások és az áresések hatásai lényegében kiütik egymást.

A mini bevásárlókosarunkban az átlagárak 6 százalékkal nőttek, de ha mindenhonnan a legolcsóbb terméket vennénk meg, lényegében ugyanannyit fizetnénk, mint az árstop utolsó napján.

Az Auchan és a Tesco, az Aldi és a Lidl, valamint a Spar egy-egy fővárosi üzletében jártunk előbb hétfő délután, majd kedd reggel. Normális esetben nem lenne túl izgalmas, hogy néhány óra leforgása alatt minek az ára mennyivel változott, de most az Árstopok Kivezetése Utáni Első Reggelre ébredtünk. És arra, hogy az áresések és áremelkedések szinte pontosan nullára hozzák ki a Nagy Változás mérlegét.

photo_camera Hiába volt olcsó, ha nem volt - árfixált cukros pult egy budapesti élelmiszerboltban Fotó: Haász János

Kezdjük a legfontosabbal, az összefoglaló adatokkal. Az összes üzlet kínálatából a legolcsóbb termékeket összeválogatva így költöttünk volna hétfőn és kedden:

link Forrás

Mint látható, a különbség elenyésző, mindössze 37 forintos a drágulás. Ráadásul ha nincs a tételek között a hétfőről keddre jócskán megdrágult csontozatlan csirkemell, amely a mintavételek időpontjában csak az Auchanban volt – a vákuumfóliás kiszerelés árát néztük, hogy jobban összehasonlítható legyen a hentespult nélkül működő diszkontok kínálatával –, akkor nemhogy drágább, hanem 344 forinttal, azaz nagyjából 6,5 százalékkal olcsóbb lett volna az árstopos vásárlókosarunk.



photo_camera Burgonya a Lidlben 2023. július 31-én. Másnap csak másmilyen volt, drágábban. Fotó: Király András

Ha lenne időnk és energiánk mind az öt üzletet végigjárni, akkor a ritkaságszámba menő csontos csirkemellen kívül csak a burgonyát és a tojást kellene drágábban megvennünk – de utóbbit is csak azért, mert július 31-én az Auchanban extrém olcsón árusították. Nem elírás, az M-es méretű Auchan Nívó 10 db-os tálcás friss tojás valóban csak 362 forintba került (kedd reggel már csak két ilyen tojásos dobozt találtunk, mindkettő nyirkos-nedves volt, feltehetően a benne kirepedt tojások miatt maradtak a polcon).

Igaz másrészt az is, hogy a 2,8-as UHT tej ára az öt üzletből kettőben nagyot drágult, kettőben változatlan maradt, és csak az Aldi különleges akciója miatt lett alacsonyabb a tej ára a korábbinál. Az Aldi ugyanis az addig 219 forintos hatósági áras Milsani tejből – amit az általunk egyébként is rendszeresen látogatott boltban elég ritkán lehetett megvenni – hétfőn egy hatalmas adagot helyezett ki a polcokra, majd ennek maradékát adta kedden 205 forintért, ráadásul úgy, hogy fenntartotta a mennyiségi korlátozást is a termékre. A legolcsóbb tej átlagára így az öt kiválasztott boltban 7,7 százalékkal magasabb volt, mint egy nappal korábban.

link Forrás

Ebből is látszik, hogy nem érdemes csak azt nézni, hogy ha a legolcsóbbat vesszük, akkor mennyivel drágábban vagy olcsóbban tudunk bevásárolni. Fontosabb - hiszen nem életszerű, hogy mindenki minden bevásárlásánál mind az öt hálózat egy-egy boltjába elmenjen -, hogy hogyan változtak a termékenkénti átlagárak.

photo_camera Látott bárki csontos csirkemellet valaha? A Spar hentespultjában véletlenül se árultak rögzített árú termékeket, csak a hűtőpultban, előre csomagoltat. Fotó: Király András

Néhány terméket kivettünk a kosárból, például a már említett csontos csirkemellet vagy a szintén nem mindenhol kapható csontos sertéscombot, illetve a mellfilét, amelyet egyes boltokban félkilós, másokban kilós kiszerelésben is árusítanak, kilós átlagárra szoroztunk fel (a krumplit, ami helyenként 2 vagy 5 kilós kiszerelésben van, szintén egységárasítottuk). És ezt kaptuk:

link Forrás

Látszik, hogy míg az akciókra vadászva akár az árstoposnál olcsóbb bevásárlókosarunk is lehet, az átlagárak az esetek többségében nőttek, csak a liszt, az étolaj és a tojás átlagos ára lett alacsonyabb. És az átlagárakból összerakott bevásárlókosarunk is drágulást mutat, elsősorban a cukor és a csirkehús árának megugrása miatt (a sertéscomb viszont nem lett sokkal drágább, elsősorban azért, mert a Spar például keddtől olcsóbban adja, 1799 forint helyett 1659-ért).

photo_camera A Tesco büszkén hirdette, hogy náluk korlátlan mennyiségben lehet venni a rögzített áru tejet. A Sparban augusztus 1-vel is fenntartják a mennyiségi korlátozásokat minden, korábban is érintett termékre. Fotó: Haász János

Ha boltonkénti bontásban nézzük az árak alakulását, a Spar vásárlói az árstop kivezetésének a nyertesei: csak két termékük drágult, 5-öt viszont olcsóbban adtak kedden, mint hétfőn. A Lidlben 2 termék lett olcsóbb, 1 drágább, a Tescóban 3 drágult, 3 ára ment lejjebb. Az Auchan vevői 6 terméket vehetnek drágábban, 4-et olcsóbban, míg az Aldiba járóknak 5-ért kell többet fizetniük, és csak 2-ért kevesebbet.

Ez persze csak egy pillanatfelvétel. Mivel a kormány által júniusban elrendelt kötelező akciózás 10-ről 15 százalékra bővült, és még szélesebb termékkört érint, a következő hetekben feltehetően sokkal intenzívebb és változatosabb árverseny lesz a boltok között. Szóval azok, akik reklámújságokkal a kezükben járják a boltokat, kalandos, kihívásokban gazdag hetekre számíthatnak.