Sárdagonya lett a világ legnagyobb heavy metal fesztiváljából Németországban

Heves esőzések miatt sárdagonyába fulladt a világ legnagyobb heavy metal fesztiválja, több fesztiválozót haza kellett küldenie a szervezőknek.

A Wacken Open Air az észak-németországi Schleswig-Holsteinben szerdán nyitotta meg kapuit, és még aznap este a fesztivál szervezői be is jelentették, hogy az újonnan érkezők nem léphetnek be a helyszínre a „kezelhetetlen körülmények miatt”.

photo_camera Fotó: AXEL HEIMKEN/AFP

„Néha esik az eső a fesztiválokon, de ritkán annyit, amennyit itt láttunk” – áll a közleményben. A fesztivál 33 éves történetében erre még nem volt példa.

photo_camera Fotó: AXEL HEIMKEN/AFP

photo_camera Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS/dpa Picture-Alliance via AFP

A szervezők jegyáraik visszatérítését ígérték azoknak, akiket nem tudtak beengedni vagy úgy döntöttek, hogy otthagyják az eláztatott kemping területét.

A négynapos fesztiválra mintegy 200 zenekar érkezett a világ minden tájáról, Ukrajnától Japánig. Közülük a leghíresebb, az Iron Maiden várhatóan pénteken fog fellépni. (Guardian)