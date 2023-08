A Placebo énekese fasiszta, rasszista szarnak nevezte Meloni olasz miniszterelnököt egy koncerten

A Placebo brit alternatív rockbanda még július közepén tartott egy koncertet a torinói Sonic Park zenei fesztiválon, ahol a banda frontembere, Brian Molko kifejtette a véleményét Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről.

Molko fasiszta, rasszista szardarabként definiálta Melonit. A szélsőjobboldali Meloni nem volt elragadtatva a dologtól, és a napokban beperelte a frontembert, az ügyben már az olasz hatóságok is léptek a Politico cikke szerint.

Olaszországban sok problémát okoz az újságíróknak egy tíz éve elfogadott törvény, amely szerint egytől ötezer euróig terjedő pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is kaphatnak azok, akik "sajtórágalmazást" folytatnak a kormány, a parlament tagjai vagy éppen a hadsereg ellen. Meloni feljelentette például a Gomorrah című, nápolyi maffia működését bemutató könyv szerzőjét, Roberto Savianót, aki keményen kritizálta a bevándorláspolitikáját. Savianónak (akinek van elég baja enélkül is a könyv megírása óta) emiatt hamarosan bíróság elé kell állnia. Meloni tavaly a Domani nevű olasz lap két újságíróját is beperelte becsületsértés miatt egy cikkük alapján.