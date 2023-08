Kifulladásig, de tényleg

Egy a Free Solóhoz hasonló extrémsport-dokumentumfilm bemutatja, hogy a szabadtüdős merülés rekorddöntögetései mögött milyen emberi drámák vannak.

A The Deepest Breath tényleg olyan, hogy az ember levegőt is nehezen vesz a fuldokló sportolókat látva.

A Netflixen látható film két szabadtüdős merülő, az olasz Alessia Zecchini és az ír Stephen Keenan történetét meséli el, és közben bemutatja az egyik legveszélyesebb sportágat.

A szabadtüdős merülés lényege annyi, hogy egy függőlegesen kifeszített kötél mentén minél mélyebbre kell lemenni, és az előre meghatározott táv aljáról fel kell vinni egy korongot a felszínre. Akinek segítség kell, vagy a felszínen már nincs magánál, annak a merülése eredménytelen. A Vertical Blue versenyen mindenki hatszor próbálkozhat két hét alatt.

Allessia már 14 évesen 52 méterre merült, de épp akkoriban tiltották be a 18 alattiak versenyzését. Az apja támogatta, ő pedig nem adta fel, és 18 évesen már 150 métert úszott víz alatt egy levegővel. A győztes Ilaria Bonin 210-et úszott, de érezhető volt, hogy Alessia meg fogja közelíteni. Később le is győzte, és országos bajnok lett.

Natalja Molcsanova volt a példaképe, aki több mint 40 rekordot állótott be: ő volt az első, aki 101 méterre merült versenyben, és jó ideig meg sem lehetett dönteni a rekordját. 53 évesen, 2015-ben búvárkodás közben tűnt el Spanyolországnál. Amikor meghalt, a búvárok egy percig visszatartották a lélegzetüket.

Alessia állandó kihívói a japánok: Hanako Hirose volt az, aki Molcsanova után elérte a 100 méteres mélységet, erre az olasz nő egyből új, 102 méteres világrekordot állított be, de a rivalizálás itt még nem ért véget. Sőt, ezután kezdődik az igazi dráma a 110 perces filmben.

A merülésben Alessia kedvenc része, amikor 30 méter után a nyomás húzza le, és szabadesésben merül a csöndben, a hideg űrben. Már ez is félelmetes lehet – a felszínen lévőknek is, ha a szonár is elveszíti a versenyző jelét –, de az igazi munka akkor kezdődik, amikor vissza kell úszni a felszínig a nyomással szemben, egy 70 emeletes felhőkarcoló magasságába. Ekkor az úszástól gyorsabban fogy az oxigén, és bekövetkezhet az ájulás. Ilyenkor az agy leállít mindent, hogy magát védje, de egy-két percig még nem feltétlenül kezdődik el az agykárosodás.

photo_camera Stephen Keenan és Alessia Zecchini Forrás: Netflix

A másik főszereplő a nő barátja, Stephen, aki megszállottja a sportnak. A férfi a Vertical Blue-n segített neki edzeni, és egyből egymásba szerettek. Stephen korán elkezdett inni, amikor az apja elhagyta a családot. Afrikát járta, Kongóban gorillákat keresett, de Guineában egy felkelés idején elege lett ebből az életből. Hazafelé még elment a „búvárok Mekkájába”, Egyiptomba. Stephen (ahogy Molcsanova is) a Kék lyukban lett rabja a sportnak: a világ leghalálosabb búvárhelyszínén többen halnak meg, mint az Everesten.

Stephen Keenan egy viszonylag komoly ájulás után lett a mentőcsapat tagja. Mivel palackkal nem jöhetsz felfelé olyan gyorsan, mint anélkül – mert akkor dekompressziós betegséged lesz, és itt az a lényeg, hogy a búvár mellett lévők azonnal tudjanak segíteni –, a magasabban várakozók is egy levegővel mennek le. A technológia fejlődésével biztosan lehetne ezen is javítani, de a sportág egyelőre viszonylag amatőr, nincs benne sok pénz, tekintetbe véve, hogy nehezebb szponzort találni egy olyan sporthoz, ahol ilyen sokan meghalnak.

Miután Molcsanova világbajnok fiát, a súlyos tüdőkárosodást szenvedett Alekszejt is megmentette a saját életét kockáztatva, Stephen lett a leghíresebb szabadtüdős mentős. A barátaival az egyiptomi Dahabnál a tengerparton nyitott búvárboltot, ide hívta el Alessiát, akinek az utolsó nagy rekordkísérleténél is ott volt.

Hogy ez hogyan alakult, arra húzták fel az egész filmet, emiatt érdemes megnézni. A készítők mindenesetre bevetettek mindent az ismert filmes trükköktől a rokonok, sportági sztárok megszólaltatásáig. A dráma mellett persze a szó szerint lélegzetelállító víz alatti felvételek miatt is nézhető az egyébként hosszú film.

photo_camera Forrás: Netflix

A filmben igazi felvételek vannak a merülésekről, ahol pedig nem volt kamera, ott rekonstruálták. Rengeteg ájult vagy tartósan és súlyosan sérült embert lehet látni, de általában is elmondható az, ami a Free Solo hőseinél is: ezeknek a megszállott embereknek, akik a teljesítőképességeik határait feszegetik, látni valami vészjóslót a szemükben. Egy részük mintha menekülne valami elől, másoknál szívszorító látni, milyen látványosan omlanak össze, ha nem mondhatják el magukról, hogy aznap ők voltak a legjobbak. Minden megszólalónak vannak rokonaik, szeretteik, barátaik, akik búvárkodás közben haltak meg. Amikor pedig valaki meghal, meggyászolják, de a hegymászókhoz hasonlóan ők is elintézik annyival, hogy ez az egész velejárója.

A sportot – aminek most már a magyar Korok Fatima is világrekordere – a világ leginkább Luc Besson A nagy kékségjéből ismerhette eddig, ami ha kritikailag nem is, anyagilag az 1980-as évek legsikeresebb francia filmje volt.