Reuters: Észak-Koreai hekkerek törték fel egy orosz rakétafejlesztő rendszerét

Észak-koreai hekkerek egy elit csoportja tavaly feltörte egy nagy orosz rakétafejlesztő számítógépes hálózatát, és öt hónapig észrevétlenek maradtak, írja a Reuters az általuk áttekintett technikai bizonyítékok és a biztonsági kutatók elemzése alapján.

A lap szerint az észak-koreai kormánnyal kapcsolatban álló kiberkémcsapatok, amelyeket a biztonsági kutatók ScarCruftnak és Lazarusnak neveznek, digitális kiskapukat telepítettek az NPO Masinosztrojenyija rakétatervező iroda rendszereibe. A Reuters viszont nem tudta megállapítani, hogy a hekkerek loptak-e vajon adatokat, illetve milyen információkhoz férhettek hozzá. A behatolás 2021 végén kezdődött és 2022 májusában ért véget, amikor az orosz cég munkatársait észrevették a támadást.

Szakértők szerint az incidens arra mutat rá, hogy Észak-Korea még a szövetségeseit is képes célba venni, hogy hozzáférjen bizonyos technológiákhoz. Az orosz cég a hiperszonikus rakéták, a műholdas technológiák és az újabb generációs ballisztikus fegyverzetek úttörő fejlesztőjeként ismert a szakértők körében, ezek pedig mind olyan területek, amelyek nagyon érdeklik Észak-Koreát. Az ilyen támadások ritkán kerülnek nyilvánosságra, most is csak azért történhetett meg, mert az NPO Masinosztrojenyija egyik informatikus munkatársa véletlenül kiszivárogtatta a cég belső levelezését a hekkertámadásról.

Sem az NPO Masinosztrojenyija, sem a washingtoni orosz nagykövetség nem reagált a Reuters kérdéseire.