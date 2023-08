Több fa kidőlt, ágak szakadtak le és csuszamlások is voltak a Pilisben a vihar miatt

Az elmúlt napokban Budapesten és környékén szokatlan intenzitással tomboló viharok a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőkben is károkat okoztak, írta közleményében a cég. A munkatársak jelenleg is végzik a károk felmérését, de elsőre is számos fakidőlést, ágleszakadást, a heves esőzések miatti hordalék akadályokat és csuszamlásokat tapasztaltak.

photo_camera Fotó: Pilisi Parkerdő