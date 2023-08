Az HBO hídépítős realityjéből is megtudhattuk: a nőknek még mindig a konyhában a helyük

„A csajok szerepét még nem látom, mert komoly fizikai munkáról beszélünk” – mondta az HBO magyar és teljes mértékben saját fejlesztésű, hídépítős realityjének első részében egy férfi, aki aztán aktívan támasztotta az asztalt, és nézte, ahogy a többiek kemény fizikai munkát végeznek, majd pár nappal később haza is ment. Vele szemben viszont rögtön meglátta „a csajok szerepét” egy másik férfi, aki szintén az első napon közölte: „Jó lenne, ha ezt tartanánk, hogy a csajok minden nap főznének, meg a konyhatündérek így biztosítanák nekünk az ételt. A csajok. Mi, férfiak azért nagyobb hasznosságot tudunk tölteni a rönköknél és a placcon a gyakorlati kivitelezésnél.” Ilyen és ehhez hasonló, kellemesen triggerelő megjegyzésekkel indult A híd című reality, aminek szereplői, ha jól értem, úgy érkeztek a műsorba, hogy fogalmuk sem volt arról, mit kell csinálniuk. Talán csak annyit közölhettek velük, hogy ez valami olyasmi lesz, mint egy extrém csapatépítővel kevert, Survivorbe oltott értelmiségi ValóVilág, vagyis hozzanak magukkal bakancsot, és készüljenek fel áskálódásra, úgynevezett „taktikázásra” meg egymás kibeszélésre.

Ahogy minden valóságshow-nak, ennek is az a lényege, hogy összezárnak egy házba tizenakárhány embert – nőket, férfiakat vegyesen –, mi pedig nézhetjük, miként bírják ki anélkül, hogy elküldenék egymást egymás anyjába, és a végén valaki megkapja a fődíjat, ami jelen esetben 30 millió forint. A különbség csak annyi, hogy nem elég egész nap ülni, dugni és cigizni, ahogy a ValóVilágban, de nem is kell egyszerre kretén és életveszélyes akadálypályákon végigmenni, ahogy a Survivorben, hanem meg kell tervezni, majd meg kell építeni egy 250 méteres hidat elektromos szerszámok, internetes leírások és minden segítség nélkül, mindössze 18 nap alatt. Mindezt a romániai Bélesi-tavon, a narrálás szerint „Európa egyik utolsó érintetlen vadonjában” kell összehozniuk a játékosoknak, akik között vannak mezei halandók, de ismertebb arcok is: instás influenszerek, színészek, korábbi realityszereplők, illetve az erősember Fekete László szintén erősember fia. Dicséretes, hogy az HBO egyáltalán nem emelte ki mindezt, nem azon van a hangsúly, hogy micsoda celebekkel pakolták tele a műsort, így legalább nem követték el azt a hibát, mint az RTL a celebesnek hazudott randiműsorával, amiben a szereplők azonosításához elengedhetetlen a Google használata.

photo_camera Fotó: HBO

A félcelebeken, az erősemberen és az influenszereken túl válogattak még a játékosok közé hokiedzőt, kajakost, ipari formatervezőt és elméleti fizikust, nyilván azzal a nem titkolt céllal, hogy a végére tényleg felépüljön az a nyomorult híd. Igaz, ez az első két részben még teljesen reménytelennek tűnt, mert bár az ipari formatervező öt perc alatt felskiccelte a terveket, azok a valóságban nem nagyon működtek, és sorra süllyedtek el az összetákolt hídelemek.

Ezen a ponton lépett be a képbe a műsorvezetőnek beállított Magyarósi Csaba, akinek a funkciója leginkább abból áll, hogy a fák mögül kukkol, mint egy szatír, és néha levelet küld a játékosoknak. Miután ő sem bírta nézni, ahogy szerencsétlenkednek, egy üzenetben közölte velük, két versenyzőt „titkos küldetésre” visznek, ezzel el is kezdték a drámagyártást. Míg a többiek azt hitték, a két küldetésre küldött játékos a csapat előrejutását segíti, valójában csak telezabálták magukat, és kaptak a fődíjből előre két-kétmilliót, amiről nem beszélhetnek, vagyis a műsor további részében hazudniuk kell. Ezen a ponton kiszakadhat a nézőből egy naiv rácsodálkozás, hogy aztamindenit, mekkora izgalmas, csavarokkal teli, szociológiai és pszichológiai teszt ez valójában, pedig bármennyire is szépen van fényképezve, bármennyire is szerepel benne elméleti fizikus, ez is csak egy valóságshow, olyan megszokott elemekkel, mint a kierőszakolt drámák és konfliktusok, csak itt lényegesen kevesebb a bikini és a szex.

Valójában még csak csíráját sem látjuk az ismerkedésnek, bár az egyik férfi az első részben még örült, hogy vannak „jó csajok” is, mert „lesz mit nézni”. Szex helyett van viszont szexizmus, amivel meglepően keveset foglalkoztak a játékosok és a szerkesztők is, pedig a fent is olvasható megjegyzések „a csajok szerepéről” látszólag több női játékosnál is kiverték a biztosítékot, szóltak is, hogy örülnének, ha részt vehetnének a játék lényegében, a hídépítésben is – mintha ehhez engedélyt kellene kérniük –, mert nem szándékoznak két és fél hétig mosogatni és paprikás krumplit főzni.

Gyakorlatilag egyedüli férfiként csatlakozott hozzájuk az egyébként A besúgóból is ismert Varga Ádám, hogy „hagyjuk ezeket a klasszikus nemi szerepeket, hogy a nő helye a konyhában és a férfiak kint melóznak, mert egy csapat vagyunk”, de ekkor megszólalt egy másik férfi is, hogy rendet tegyen.

„Annyi, hogy a politikai korrektség ne menjen a hatékonyság rovására, mert 30 millió forint ott fekszik a vízen, és azért, mert mi jófejkedünk a csajokkal, és a végén senki nem kap semmit, ezt ne csináljuk.” Úgyhogy rögtön rend is lett, nincs több jófejkedés a csajokkal, mindössze annyi, hogy a többség hajlandó volt vezetőnek – pontosabban inkább koordinátornak – megválasztani egy nőt, aki rögtön ki is osztotta a feladatokat: a lányokat elküldte mosogatni.

photo_camera Fotó: HBO