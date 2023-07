Az RTL celebesnek kamuzott új társkereső műsora trashnek komoly, komolynak túl trash

„Abszolút nem keresem az ismerkedős helyzeteket” – mondta egy pohár alkoholmentes pezsgővel a kezében az óbudai Symbolban az a nő, aki ezek szerint rossz helyen járt, mert mindezt az RTL legújabb párkeresős tévéműsorában sikerült kiejtenie a száján, miközben próbált összeismerkedni egy az RTL által celebnek nevezett férfival.

photo_camera Fotó: RTL

A csatorna a nyár közepén dobta be legújabb műsorát, ami annak ellenére fut Celebrandi néven, hogy celebnek nevezett főszereplőit még én is nehezen azonosítottam be, pedig az elmúlt több mint tíz évben viszonylag sokat foglalkoztam magyar bulvárszereplőkkel.

A műsor koncepciója szerint nyolc úgynevezett hírességet – négy nőt és négy férfit – hajítanak oda 25 férfi és 25 nő elé, hogy egy nagy közös ismerkedés közben szemezgessenek közülük, majd a szimpatikusabbakkal további randikra vonuljanak el, hogy aztán megtalálják köztük azt az egyet, akit talán hosszabb távon is elviselnek maguk mellett.

A nyolc celeb közül ketten kapásból amiatt számítanak hírességnek, mert az exük viszonylag híres: így lett celeb Frohner Fecóból, aki egyébként fodrász, de ha jól értem, már híresnek számít, mert lehúzott pár évet Kárpáti Rebekával, aki meg azért lett ismert, mert az apja szerepelt a Barátok köztben. Hasonlóan lett celeb Lukács Mikiből is, aki Peller Anna színésznő férje volt.

A műsorban szintén celebként szereplő Danics Dóráról annyit érdemes tudni, hogy énekes, és tíz évvel ezelőtt szerepelt az X-Faktorban. Schumacher Vanda a szintén RTL-es Éjjel-nappal Budapestben kezdte pályafutását, ahogy az ugyancsak celebnek nevezett Papp Zsombor is, akit esküszöm, hogy most láttam életemben először. De ott van még a celebnek nevezettek közt Köcse György is, akiről a Google segítségével sikerült kideríteni, hogy táncos, és van egy szintén táncos félhíres exe.

photo_camera Köcse György, aki ezek szerint híres Fotó: RTL

Rajtuk kívül Jázmin Viktória kapott celebstátuszt, ő 2021-ben nyerte meg a Miss Universe Hungary-t, leginkább viszont azért lehet ismerős a neve vagy az arca, mert a Miss Universe izraeli döntőjén nemzeti viseletként egy tízezer forintos Zara-ruhát adtak rá. Ja és celebként szerepel a műsorban Bogdányi Titanilla is, akinek a nevét és a hangját viszont tényleg minden olyan ember hallhatta, aki szinkronosan nézett BÁRMIT Magyarországon az elmúlt huszonöt évben.

Na, hát ennyire mélyről indulunk, a helyzeten pedig az sem javít, hogy bedobták műsorvezető párosnak Puskás Petit és feleségét, Dallos Bogit, akiknek ha jól értem, az a szerepük – azon túl, hogy a nézőket folyamatosan verje a víz amiatt, hogy percenként „szerelmem”-nek szólítják egymást –, hogy kérdezgessék a celebeket. Arról, hogy hogy érzik magukat, miközben kamerák előtt kell felszínes, semmitmondó, modoros és pokolian unalmas beszélgetéseket folytatniuk felszínes, semmitmondó, modoros és pokolian unalmas emberekkel.

photo_camera Bogdányi Titanilla és egy random férfi Fotó: RTL

Nagyon szeretem a trashműsorokat, élvezettel szoktam nézni az RTL gazdás tárkereső műsorát is, amiben nőket ganéztatnak, hogy aztán elvigyék őket egy romantikus lángosozásra a nicki műgáthoz, de még a Nyerő párosban is szoktam érezni a szórakoztató faktort, annak ellenére, hogy a néha gyerekeket alázó, néha alufóliasisakot viselő Sebestyén Balázs vezeti. Ezzel a műsorral viszont nagyon mellényúltak, miközben tényleg csak meg kellett volna nézni pár részt bármelyik netflixes ismerkedős realityből, hogy a Celebrandi ne olyan legyen, mintha a Família Kft. gyártóira bízták volna, és még mindig 1994-et írnánk.

Látom persze, hogy végignézték a Netflix híresen jól sikerült randizós realityjét, a Dating Aroundot, ahogy az is látszik, hogy megihlette őket a Too Hot To Handle narrálása. Csak miközben a Too Hot To Handle alatt Desiree Burch tényleg vicces beszólásokkal színezi a műsort, addig a Celebrandiban Balázs Andi random kommentárjai körülbelül annyira színvonalasak, mint egy két rész után elkaszált magyar sitcom legrosszabb faviccei.

photo_camera A randiguruknak nevezett Puskás Peti és Dallos Bogi Fotó: RTL

A randiguruknak nevezett Puskás–Dallos páros szerepe teljesen felesleges és jelentéktelen, ahogy feleslegesnek tűnt kapásból az egész első, közel egyórás rész is, ami kizárólag arról szólt, hogy végtelenül unalmas beszélgetéseken keresztül bemutatták a celebeket, akiket meg kell hódítaniuk a halandóknak. Ezt a részt kapásból meg lehetett volna spórolni, ha az RTL-nek sikerült volna ezekre a szerepekre felhajtania valóban ismert embereket, akikről nem kell elmagyarázni, hogy miért ér őket celebnek nevezni. Ezek után tényleg naiv dolog volt kicsit többet várni a második résztől, amiben a párt kereső, celebnek hazudott embereket végre összeeresztik az ismerkedni vágyó pórnéppel. Reménykedtem benne, hogy itt legalább kapunk pár debil mondatot, de csak végtelenül unalmas emberek végtelenül unalmas beszélgetésfoszlányait nézhettük végig.

A legszórakoztatóbb az volt, amikor a Szombathelyen élő Danics Dóra beszélgetést kezdeményezett egy Debrecenből érkezett fiúval, aki nem tudta, hol van Szombathely, illetve az, amikor egy másik pasi, aki azt sem nagyon tudta elmagyarázni, hogy mit dolgozik, kijelentette, hogy szeretne ENSZ-főtitkár lenni.

photo_camera Schumacher Vanda és a férfi, aki szeretne ENSZ-főtitkár lenni Fotó: RTL

Vagyis hiányzik a műsorből a trashfaktor, nem lehet hangosan nevetni mások hülyeségein. Ahhoz viszont, hogy komolyan vegye magát a Celebrandi, lehet, hogy érdemes lett volna egy kicsivel több időt szánni a castingra, és nem Facebookon ráírni random emberekre a profilképük alapján, hogy nincs-e kedvük szerepelni a tévében. Persze nyilván bennem van a hiba, hogy ha nem is épületes, de legalább kicsit szórakoztató beszélgetéseket várok olyanoktól, akik elmennek egy RTL-es, Zs-kategóriás hírességekkel telenyomott tévéműsorba párt keresni.

Aki adna még esélyt a műsornak, hétköznap esténként keresse az RTL-en, van belőle tizennyolc hosszú rész.