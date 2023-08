Nem az a nagy kérdés, mire képes Szoboszlai, hanem hogy mire képes a Liverpool

Érthetően nagy érdeklődés várja Szoboszlai Dominik bemutatkozását a Premier League-ben. A magyar válogatott középpályása július 2-án írta alá szerződését új klubjával, az FC Liverpoollal, vasárnap délután pedig a Chelsea elleni idegenbeli rangadón be is mutatkozhat a világ talán legerősebb bajnokságában.

Rég volt ekkora sztárja a magyar futballnak, pedig az RB Leipzigtől érkező Szoboszlai még mindig alig 22 éves. 70 millió eurót fizetett érte a világ egyik legnagyobb klubja, ami Európa legértékesebb bajnokságában is kiugróan magas összegnek számít. A szeptember 1-én záruló angol átigazolási szezonban eddig négy játékosért fizettek magasabb összeget, egyikük az a Joško Gvardiol, akit szintén a Leipzig adott el, a Manchester Citynek, 90 millió euróért. (A legtöbb pénzt Declan Rice-ért fizették eddig: az Arsenal 116 millió eurót utalt a West Hamnek, de könnyen elképzelhető, hogy lesz ennél is súlyosabb üzlet a transzferidőszak vége előt.) Több pénzt tett le Szobóért a Liverpool mint az argentin világbajnok Alexis Mac Allisterért, és annál is többet, amit a Newcastle fizetett néhány héttel korábban az AC Milannak a világ egyik legjobb registájaként ismert olasz Sandro Tonaliért.

A Liverpool a határidő lejárta előtt alig néhány órával fizette ki Szoboszlai német szerződésében meghatározott kivásárlási árát, ami arra utal, hogy a tényleges piaci értékét ennél is többre becsülhette a klubvezetés. (Ha nem siettek volna kifizetni az összeget, könnyen lehet, hogy versenyezniük kellett volna a játékos játékjogáért a konkurenciával.) A Szoboszlai-üzlet jelentőségét leginkább az mutatja, hogy a többi transzferhez mérten, és főleg a játékos két és fél éves lipcsei teljesítményét látva, a 70 milliós ár nem tűnik túlzottnak.

Szoboszlai a Bundesliga elmúlt két idényében Európa legértékesebb középpályásai közé emelkedett. Fiatal korához képest nemzetközileg is tapasztaltnak számít. Két különböző klubbal összesen 23 Bajnokok Ligája-meccs van a lábában, hat góljával a legeredményesebb magyar a sorozat történetében. Négyszeres osztrák bajnok, kétszeres német kupagyőztes, 32-szeres válogatott, és már most csapatkapitány. A középpálya mindkét oldalán bevethető; robbanékony, rúgótechnikája a topligák szintjén is kiemelkedő, és ami talán a legfontosabb, bírja a nyomást: bomba az osztrák kupadöntőben, döntő gól a német kupadöntőben, utolsó perces rakéta Izland ellen az EB-pótselejtezőn; hidegvér és önbizalom a legkritikusabb pillanatokban is.

Apja, a fehérvári nevelőegyesületet (Főnix Gold FC) menedzselő Szoboszlai Zsolt és Esterházy Márton játékosügynök évek óta szisztematikusan építik Szoboszlai karrierjét. 17 évesen szerződtette az utánpótlásbázisként ismert Red Bull Salzburg, onnan az egyesület fiókcsapatához irányították (FC Liefering). 2018-ban mutatkozott be a Salzburg felnőttcsapatában, ahol Európa legértékesebb utánpótláskorú játékosaival (Erling Haaland, Karem Adeyemi) közösen edződött. A következő állomás adta magát: a szintén a Red Bull istállójához tartozó Leipzig 2021 januárjában vette meg. A következő szezont már stabil kezdőként játszotta végig, mindkét Bundesliga-szezonjában 6 gólig és 8 gólpasszig jutott.

photo_camera Szoboszlai már a Liverpool játékosaként a Karlsruhe elleni edzőmeccsen, 2023. július 19-én Fotó: DANIEL ROLAND/AFP

Az osztrák és a német élvonal után Szoboszlai megérett arra, hogy Európa legjobb bajnokságában is kipróbálja magát. Lehet, hogy tudott volna még fejlődni a Bundesligában, de eddig mindig jó ütemben váltott, ez a lépés sem tűnik elhamarkodottnak. 2028-ig él a szerződése a Liverpoollal, ideje bőven lesz, hogy megtalálja helyét a csapatban.

Az nagyobb kérdés, hogy mikorra sikerül újjáépíteni a csapatot a 2015 óta irányító Jürgen Klopp menedzsernek. Neki is kellett idő, mire megszokta az angol bajnokság légkörét, de aztán sikerült visszahoznia Liverpoolba a régi idők dicsőségét: újra Európa legjobbjai közé emelkedett a csapat; öt év alatt három BL-döntő, egy BL-győzelem, 2020-ban megszerezte a klub első PL-bajnoki címét. (A Liverpool 19-szeres bajnok, de ebből 18 címet még a Premier League megalakulása, 1992 előtt szerzett.) A 2022-23-as szezon pocsékul sikerült, az együttes a szezon döntő részét a középmezőnyben vergődve töltötte, és nagy hajrával sem tudta megszerezni a BL-indulást jelentő 4. helyet.

2022 tavaszán Klopp új, négyéves szerződést kapott a Liverpooltól, ahol bálványozzák azok után, hogy néhány év alatt kiemelte a klubot a középszerből. Klopp tényleg az egyik legfelkészültebb edző Európában, leginkább mégis az emeli a mezőny fölé, amilyen elánnal képes fanatizálni játékosait. Korábban a Mainz és a Dortmund edzőjeként is nagy sikereket ért el, de mindkét német klubtól 7-8 év után távozott, az uralkodó szurkolói vélekedések szerint azért, mert sikert halmozó csapatai idővel kiégtek, nem tudtak újra és újra felpörögni.

Valószínűleg maga Klopp is felismerte a problémát, és most már tudatosan készül: az elmúlt időszakban elkezdte újjáépíteni csapatát. A Salah–Mané–Firmino csatártrióból mára egyedül az egyiptomi csillagot tartotta meg, tavaly 80 millió euróért szerződtette a Benficától az uruguayi Darwin Nuñezt, Portóból 47 millióért érkezett Luis Diaz (kolumbiai), év elején 42 millióért jött a téli világbajnokságon brillírozó holland csatár, Cody Gakpo. Egyikük sem robbantott akkorát mint várták, Nuñez kivált nem, de Diaz és Gakpo az idei szezonban alighanem góljaikkal is megérkezhetnek.

photo_camera Klopp a Bayern München elleni felkészülési meccsen Szingapúrban, 2023. augusztus 2-án Fotó: SUHAIMI ABDULLAH/NurPhoto via AFP

A csatársor mögött nagyobb gondok vannak, Kloppnak új középpályát kell felépítenie. Naby Keita, a veterán James Milner és a teljesen leépült Alex Oxlade-Chamberlain távozásával számolhatott, de a szaúdi liga felfutásával további váratlan veszteségek érték a csapatot: az alapember Fabinhónak az al-Ittihad, Jordan Hendersonnak az El-Ettifak tett visszautasíthatatlan ajánlatot. És bár a klub jól járt az eladásukkal (60 millió eurót kaptak két, a csúcson már túljutott játékosért), kiürült a középpálya, ahol Thiago Alcantara és az újonnan érkezők (elsősorban Szoboszlai és Mac Allister) mellett csak ígéretes fiatalok (Bajcetic, Elliott, Jones) maradtak.

Nem véletlen, hogy a Liverpool agresszívan csábítja a Premier League két legkeresettebb középpályását: a Southamptonban szűrő belga Romeó Laviát és a Brightonban két év alatt sztárra emelkedő ecuadori Moisés Caicedót; utóbbiért ezekben a pillanatokban is óriási harcot vív a Liverpool a Chelsea-vel, és ugyan a Brighton már elfogadta a Liverpool 110 millió fontos (kábé 127 millió eurós) rekordajánlatát, az ecuadori sztár tegnap világosan kimondta: inkább a Chelsea-be szeretne menni. Viszont mai hír az is, hogy a Liverpool további 164 millió (!) fontot szán erősítésre, direkt Klopp kedvéért, aki még elégedetlen az eddigi igazolásokkal.

A keret ugyan erős, és még erősebb lesz a következő napokban, de a Chelsea ellen vasárnap már egy teljesen új Liverpool fut ki a pályára, nem az, amelyik éveken át Európa legjobb csapatának számított. Nagy kérdés, hogy az átalakulás mennyire lesz zökkenőmentes, kell-e még egy szezon Kloppnak, és kap-e még egy szezont az építkezéshez. Az Európa Ligában rajthoz állhatnak, de még egy BL-mentes évet nem biztos, hogy elnéznek el neki, miközben a ligát domináló Manchester City és a tavaly nagyot futó Arsenal mellé idén felnőhet a Manchester United, és egyre erősebb a mögöttük sorakozó második vonal is.

Az újjáépülésben biztosan főszerep jut majd Szoboszlainak, aki a klub következő nagy csillaga is lehet. 8-as számmal játszik majd, akár a klublegenda Steven Gerrard, és a várakozások szerint már az első meccsen kezdőbe kerül. Debütálás a Chelsea ellen, vasárnap, helyi idő szerint 16.30-kor a Stamford Bridge-en.