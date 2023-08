Budapest Pride: Egy leszbikus párt zaklatott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egy balatoni strandon

Egy leszbikus pár, akik a Budapest Pride szervezőiként is dolgoznak, azt állítják, hogy egy balatoni strandon zaklatták őket a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai, számolt be az RTL.

A konfliktus akkor kezdődött, amikor a pár levideózta, ahogy a Hatvannégy Vármegye gyerektáborozói a szervezet indulóját éneklik. A pár egyik tagja szerint azért videózták le a gyerekeket távolról, mert abszurdnak tartották, hogy a gyerekek ki-be mennek a vízből és közben arról énekelnek, hogy háborúznak és megölnek mindenkit. A felvételt maguknak készítették, sehol nem tették közzé és az RTL-nek se mutatták meg.

Ezt meglátva a gyerektábor szervezői odamentek a párhoz, és megálltak tőlük egy méterre karba tett kézzel, napszemüvegben. A pár szerint már ez is félelemkeltő volt, de utána még azt is odaszólták nekik, hogy „undorítóak vagytok”. A mozgalom tagjai eközben videóztak is, amit később közzé is tettek.

A szélsőjobboldali szervezet szerint nem történt agresszió, és bár a leszbikus pár szerint egyszer sem kifogásolták azt, hogy lefilmezték a gyerekeket, a mozgalom későbbi videójában már ezt kifogásolták, nem azt, hogy leszbikusok. A Budapest Pride szervezői most szemtanúkat keresnek a közösségi oldalukon.