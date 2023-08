Menczer üzent a szlovákoknak: „Mi a lólábbal foglalkozunk. Ami kilóg. Ordítóan kilóg”

Szlovákiában pénteken őrizetbe vették Tibor Gašpart, volt országos rendőrkapitányt. Szeptember 30-án parlamenti választást rendeznek, Gašpart a Robert Fico vezette Smer listáján is szerepel. Párttársai az ellenzék likvidálásáról beszélnek, és most beállt a sorba Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is.

A budapesti politikus kifogásolja, hogy az őrizetbe vétel a választás előtt 48 nappal történt, ez pedig szerinte része annak, amiről Szijjártó Péter külügyminiszter is írt szombaton: „hajtóvadászat zajlik a nemzetközi liberális mainstreammel szembehelyezkedő politikusokkal szemben”.

A nyilatkozat pikantériája, hogy őszi előrehozott parlamenti választás nagy esélyese a Smer, ami a kétezres években még erősen magyarellenes hangot ütött meg: diszkriminatív nyelvtörvény, az ismeretlenek által brutálisan megvert Malina Hedvig eljárás alá vonása, Sólyom László köztársasági elnök kitiltása, a dunaszerdahelyi magyar szurkolók elleni rendőrattak, és a sor még folytatható.

Fico mára Orbán potenciális szövetségese, a visegrádi miniszterelnökök június végi találkozójához időzítve Orbán és Fico állítólag négyszemközt is tárgyalt egymással Pozsonyban.

Menczer három, a diplomáciában szokatlan kifejezést is használ, amiről nem tudtuk eldönteni, hogy vajon létezik-e szlovákul, ezért Szalay Zoltánhoz, a pozsonyi Napunk vezető szerkesztőjéhez fordultunk segítségért. A három kifejezés:

nem tollas a hátunk,

nem most jöttünk a 6:20-assal,

kilóg a lóláb. (Ezt a képet érdemes szó szerint is megemlíteni: „Mi a lólábbal foglalkozunk. Ami kilóg. Ordítóan kilóg.”)

Szalay szerint a nem tollas a hátunk szlovákul annyit tesz, hogy mi sem eszünk szénát, vagyis: ani my nežerieme seno.

A 6.20-as helyett a szlovákok azt mondják: nem most másztunk le a fáról, azaz: nie teraz sme zliezli zo stromu.

A kilóg a lólábat ismerik, ha nem is szó szerint. „Megmutatkozott az elrejtett pata”, azaz ukázalo sa zakrývané kopyto.

Vagyis ha nagyon akarják, a szlovákok megérthetik Menczert.