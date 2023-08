Szoboszlai végigjátszotta első meccsét a Premier League-ben: Chelsea–Liverpool 1-1

photo_camera Diaz és Szoboszlai gólöröme a Stamford Bridge-en 2023. augusztus 13-án Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Bemutatkozott a Premier League-ben a Liverpool 70 millió euróért szerződtetett új középpályása, Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya végig pályán volt a Chelsea elleni bajnokin, ami 1-1-re végződött.

Szoboszlai a pálya közepén kapott helyet a Liverpool meglepően támadó felállásában. Jürgen Klopp menedzser összesen két klasszikus középpályást jelölt a kezdőbe, Szoboszlait és a valamivel mélyebben játszó Mac Allistert, mellettük Cody Gakpót tette a kezdőcsapatba az elöl rohamozó támadótrió (Jota, Salah, Diaz) mögött.

A magyar játékos így jóval több védekező feladatot kapott, mint amennyit korábban az RB Leipzig játékosaként.

Az első félidőben dominált a vendégcsapat a játék nagy részében és Diaz góljával a 18. percben meg is szerezte a vezetést. Úgy tűnt, simább lehet a meccs a vártnál, mert Salah tíz perccel később rúgott még egyet, ezt azonban les miatt érvénytelenítették. Ezután váratlanul egyenlített a Chelsea Disasi góljával, sőt Chilwell is rúgott egyet, de ezt a gólt is visszavonta a VAR les miatt.

A második félidőben is aktívabb volt a Liverpool, de nem dominált olyan egyértelműen, mint az első 45 percben. Szoboszlainak volt két veszélyes szöglete és az 53. percben egy ígéretes lövése, de ezt blokkolták. Egyike volt a kevés kulcsjátékosnak, aki végig a pályán maradt; Klopp Salah-t és Jotát is lehozta idő előtt. Az első meccs képe alapján egyértelmű, hogy a megfogyatkozott liverpooli középpályán nagyon fontos szerepe lesz Szoboszlainak.

Az utolsó 20 percre feljebb küldte a menedzser a magyar középpályást, akinek több veszélyes megmozdulása is volt a bal oldalon. A végén a csereként beállt Núñeznek és a másik oldalon beszálló Mudriknak is volt egy-egy nagy lehetősége, de az eredmény nem változott.