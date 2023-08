Szoboszlai letérdelt az első Liverpool-meccsén, Bencsik Gábor szerint kényszerítették

A Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea otthonában vasárnap a labdarúgó Premier League első fordulójának rangadóján. Az egyenjogúság jegyében a meccs első pillanatában a magyar játékos is letérdelt a többiekkel együtt. A jelenetről a Szijjártó Péter is megosztott egy videót a hazai nézők számára (0:21-nél).

Bár Orbán Viktor Tusványoson még arról beszélt, hogy már Szoboszlai Dominik a főnök, a király, azért a hasonló gesztusokat a magyar jobboldali közönség általában kifütyüléssel díjazza. 2021-ben pont a miniszterelnök állapította meg, hogy a magyar ember három esetben térdel le: Isten, a haza és a szerelme előtt. Hozzátette, hogy a futballistáktól, akik nemzeti mezt viselnek, nem azt várják el, hogy letérdeljenek, hanem azt, hogy harcoljanak, győzzenek, és ha nem sikerül, akkor állva haljanak meg.

Bencsik Gábor, a Demokrata szerzője egyből legyártotta a magyarázatot a történtekre: „Nem tehetnek róla, ahogy azok sem tehettek róla, akiknek itt Magyarországon negyven éven át kellett énekelniük az Internacionálét, be kellett lépniük a KISZ-be, és csöndben kellett maradniuk, amikor a szónok azt mondta, hogy éljen a szovjet-magyar barátság. Tudta a szónok, hogy ez hazugság, sőt azt is tudta, hogy a közönség tagjai is tudják, mégis mondta, mégis csöndben maradtak. Élni kellett, és élni csak valamennyi megalkuvással lehetett. Legalább a csöndben maradással.Szerintem a britek is itt tartanak már. Akik a futballistákat rászorítják a térdelésre, tudják, hogy a futballisták tudják, hogy ez az egész hazugság, a térdelés nem bátor kiállás, hanem ellenkezőleg, megalkuvás – de hát élni kell.”

A cikk megjelenése után Szijjártó Péter sajtófőnöke közölte, hogy a külügyminiszter nem tartózkodott Londonban, a közzétett videót csak úgy kapták.