Miért próbálta meg kicsinálni Kőszeg Ferencet a kíméletlen Gulyás Márton, Kőszeg miért mondott rémes dolgokat, és miért adott ki méltatlan közleményt a Helsinki Bizottság?

Áll a bál, miután a balos aktivista Gulyás Márton és a Partizán páros lábbal beleszállt a liberális legenda Kőszeg Ferencbe, amire nem más tett rá még egy lapáttal, mint a veterán jogvédő által alapított Magyar Helsinki Bizottság.

Maga Kőszeg is szépen hozzáadta a magáét a sztorihoz néhány dermesztően hangzó állítással.

Egyáltalán, miért kérdezgette úgy Gulyás a régesrég visszavonult, már véleményvezérnek sem számító, idős expolitikus-író-jogvédőt, mintha fontos közhatalmat gyakorló figura lenne?

Igazi nyomasztó értelmiségi-politikai botrány robbant ki a hét elején, miután sorrendben a következő dolgok történtek:



A Partizán hétfőn kirakta a Youtube-csatornájára Gulyás Márton beszélgetését/életinterjúját Kőszeg Ferenccel. A Magyar Helsinki Bizottság nem sokkal később kiposztolt egy rövid közleményt a weboldalára, amiben úgy határolódott el a szervezettől közel 20 évvel ezelőtt távozott Kőszegtől az interjú miatt, hogy pedofíliát emlegetett, ugyanakkor nem hozott fel semmiféle konkrétumot, hogy mire alapozva, ezzel óhatatlanul is olyan hangulatot keltve, mintha egykori alapítója valami konkrétan pedofil dolgot mondott volna. Kőszeg Ferenc emiatt kedden lemondott a Helsinki Bizottság alapító elnöki címéről.

A közösségi médiában azóta izzanak a kommentek, de a hozzászólóknak csak egy része nézte és hallgatta meg, amiről szó van. Én gyorsan megtettem. Most rettentően kellemetlenül érzem magam, és szomorú lettem.

A beszélgetés vonatkozó, szűk félórás észének elején Gulyás Kőszegnek egy olyan, 14 évvel ezelőtt egy Magyar Narancs-os Egotripjében leírt mondatával szembesíti az interjúalanyt, amit a fideszes kormányzati propaganda pár hónapja rántott elő, azt illusztrálandó, hogy az ellenzék pedofiltámogató. Gulyás így vezeti fel a témát (két évvel eltévesztve a cikk publikálásának dátumát):



„2011-ben azt írtad, „az Amerikából világszerte szétterjedt új prüdéria, miután a homoszexualitást már nem illik üldöznie, pedofíliát hörögve vesz üldözőbe minden erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatot felnőtt és gyerek között.” Ebből én azt olvasom ki, hogy ezek szerint létezik olyan erotikus kapcsolat felnőtt és gyerek között, ami a te meglátásod szerint helyeselhető?” Gulyás – hasonlóan a fideszes propagandalapokhoz – az írás két következő, szorosan idetartozó mondatát valamiért már nem idézte:

„Nem vitás persze, a szexuális erőszak legaljasabb formája a gyerekekkel szembeni erőszak. És erőszaknak minősül mindenfajta visszaélés a gyerek kiszolgáltatottságával, védekezésre képtelen helyzetével.”

Ahogy azt sem említi, hogy ez nem valami elvi alapvetéseket soroló írás része, hanem egy olyan szubjektív gyerekkori visszaemlékezés felvezetése, amiben a szerző – a magyar irodalom mindig csak ARRA gondoló Philip Rothja – nosztalgikusan emlékszik vissza a saját, kisfiúként jóval idősebb nőkkel átélt erotikus élményeire.

Kőszeg erre a felütésre annyit jegyzett meg, hogy nem mondaná, hogy ilyesmi helyeselhető, és nem is írt ilyesmit, majd elkezdte kifejteni. Kissé akadozva és lassan fogalmaz, ugyanakkor ha az ember türelmesen meghallgatja, eléggé világosan. Babits Mihály „Halálfiai” című regényének példáján igyekszik elmagyarázni, hogy mire gondolt. Nagyjából olyasmire, hogy azt tartja „új prüdériának”, amikor már azt is a pedofília propagálásának állítják be, ha valaki „pozitívan ír egy fiatalkorú és egy felnőtt lelki kapcsolatáról”. Az idézett regényben ugyanis fontos szerepet játszik egy pap és egy diákfiú, illetve egy újságíró összetett viszonyrendszere. Kőszeg többször is leszögezi, hogy „szexuális kapcsolat semmiképpen sem fogadható el”, és próbálja magyarázni, hogy szerinte nem minden kapcsolatot lehet „merev kategóriákkal leírni”, az „érzelmi kapcsolatok széles körűek”, és a regényben is maximum „erotikus átszínezettségről” volt szó. Vagyis nagyjából azt mondja, hogy nem tetszik neki, hogy szerinte olyan írásokat, megnyilvánulásokat pedofiloznak le/bélyegeznek meg válogatás nélkül, amelyek bonyolult, terhelt, de nem büntetőjogilag kezelendő élethelyzetekről szólnak.

Már ebben a szegmensben feltűnik Gulyás Márton hozzáállása. Egyrészt több alkalommal is leszögezi, hogy nem ismeri a regényt, vagyis eleve kizárja, hogy mélyebben megértse, amit az interjúalany magyaráz. Ez ilyen érzékeny téma esetében nem tűnik igazán szerencsésnek. Másrészt olyan robespierre-i lendülettel szegezi neki Kőszegnek újra meg újra a kérdést, hogy akkor most létezik-e olyan erotikus kapcsolat felnőtt és gyerek között, amit Kőszeg helyeselhetőnek tart, mintha az interjúalany nem lett volna hajlandó részletes választ adni, illetve mintha a kamerán kívül két gyereket tartana láncon.

Ez a szegmens leginkább Gulyás Márton miatt rosszízű. Gulyás – helyes és korrekt módon – sokszor lenyilatkozta, hogy ő nem újságíró, hanem baloldali aktivista. Annak ellenére, hogy a Partizánt sok nézője teljesen nyilvánvalóan sajtóként fogyasztja. Ez az agresszív, élő műsorban belekérdezős, rámenős BBC-újságírót imitáló szívózás viszont akkor sem érthető, ha Gulyás aktivistaként, de akkor sem, ha újságíróként gondolt közben saját magára. Előbbi esetben nem érteni, hogy mi oka van megismételni egy ismert fideszes kormánypropaganda-szemétkedést, és úgy rontania liberális Kőszegre, mintha őt tartaná a magyar közéletre leselkedő legnagyobb veszélynek. Utóbbi esetben elvontabban merül fel a kérdés, hogy mi a közérdek egy ma már semennyire sem befolyásos, korábbi liberális véleményformáló tényleg marginális és megosztó véleményének ennyire agresszív felkérdezésében. A dolog annál furcsább hangulatú, hogy ebben a részben Kőszeg még képes értelmezhető válaszokat adni, amikkel a kérdezőnek persze egyáltalán nem kell egyetértenie. De Gulyás végig úgy tesz, mintha Kőszeg kifejezetten elkerülte volna a választ. Pedig egyszerűen csak olyat mondott, ami kilóg Gulyás érezhetően merev kategóriáiból. És ami persze nyilván sokaknak igencsak vitatható.

A beszélgetés következő része másfajta rossz érzéseket indukál. A fizikailag és emiatt fejben is jól láthatóan rohamosan fáradó Kőszeg itt már egyre nehezebben védhető dolgokat kezd mondani. Ebben a blokkban a tematikát tekintve leginkább az iskolai tanár-diák viszonyokról esik szó. Kőszeg itt alapvetően azt fejtegeti, hogy

ilyen viszonyok mindig is voltak, alapvetően hozzátartoznak az élethez, és bár nem jó, hogy léteznek, és egyáltalán nem helyeselhetőek, ezek nyilvánosság elé tárása és hatósági eljárások indítása szerinte sok esetben nagyobb kárt okozhat, mint maga az alapsztori. Utóbbi véleményében láthatólag komoly szerepet játszik a legendás ellenzéki jogvédő sok évtizedes rossz tapasztalata a rendőrséggel és az igazságszolgáltatással.

Tipikus része ennek a beszélgetésszakasznak, amikor Kőszeg – miután hosszan sztorizott egy gimnáziumi tanárról, akinek viszonya volt egy másodikos lány tanítványával – így kezdi összefoglalni az álláspontját:

„Nem vagyok benne biztos, hogy a társadalom akkor jár el a leghelyesebben, ha az ilyen helyteleníthető, de azért különösképpen senkinek sem ártó---” Gulyás ezen a ponton teljes joggal vág közbe, azzal, hogy

„Ezt honnan tudod, hogy nem árt?” Mire Kőszeg elmeséli, hogy személyesen ismeri a történet szereplőit, még a gimnáziumból, és a főszereplő „lánnyal”, aki többszörös nagymama, azóta is jóban van, és „nem vette észrem hogy traumatizált lenne”. Kőszeg kétségtelenül hajlamos néhány partikuláris személyes élményből jó nagyokat általánosítani, ami nem helyes, de azért nem is példa nélkül álló viselkedés az emberiség történetében.

Ebben a blokkban Kőszeg már Gulyás furcsa hozzáállásától függetlenül is egyre meredekebb dolgokkal áll elő, kerekperec kimondva például, hogy szerinte nem biztos, hogy egy iskolaigazgató helyesen teszi, ha egy ilyen jellegű ügy miatt feljelentést tesz.

Kőszeg mintha nem akarná elfogadni, hogy egy gimnazista korú kamaszt akkor is károsíthat a kapcsolat egy felnőttel, ha abba a saját akaratából, kíváncsiságból vagy más okból ment bele. De azt folyamatosan, többszörösen leszögezi, hogy „tényleges visszaélés” esetén ő is a büntetőjogi utat tartja a helyesnek.

Az interjú ezek után ott éri el a mélypontját – minden értelemben –, amikor Kőszeg egymás után többször sem hajlandó arra , hogy kimondja, helyes dolog volt a rábízott diákokkal többek között együtt maszturbáló tanár-tévés, Sipos Pál nyilvános elítélése. Sipos el nem ítélése tényleg igen rosszul hangzik. De annak, akit őszintén érdekel ez az ügy, például emiatt a rész miatt is érdemes végignéznie ezt a 28 percet a cikk elolvasása után. Mert a videó megnézése nélkül nehéz átérezni, hogy bár Kőszeg ekkor már tényleg egyre több olyan dolgot mond, hogy attól kettéáll a hallgató füle, ez nem feltétlenül csak az ő hibája.

Néhány kijelentése a legpunkabb füllel hallgatva is igen meredek. Olyanokat mond, hogy a Sipos-ügy nyilvános leleplezése többet árthatott, mint a közös maszturbálás, vagy hogy az ilyesmikből „akkor legyen ügy, ha tényleg az áldozat is akarja, ne legyen ügy, ha csak a kívülálló hatóság akarja”. És öncsonkító őszinteséggel beszél arról, hogy amikor annak idején kiderült, hogy a fia egyik tanára kujtorog a fiú tanítványai után, nem javasolta neki, hogy szóljanak az igazgatónak, inkább azt tanácsolta, hogy kerülje el és bírja ki.

Csakhogy nehéz és nem is szabad eltekinteni attól, hogy egy 84 éves ember az interúalany, aki ennek a blokknak már az elejére annyira kifulladt, hogy szó szerint alig tudott beszélni. Interjúkészítőtől sportszerűtlen és szakmaiatlan, ráadásul az alapvető emberi humánummal ütközik, amit a megállás nélkül az empátiáját hangsúlyozó Gulyás ekkor művel. Olyan embert ostoroz hard talk szintű kőkemény – és az alany hátralévő életét, megbecsültségét potenciálisan befolyásoló! – kérdésekkel, aki azokban a pillanatokban jól láthatóan nincs a meglévő képességei birtokában. Nem azért, mert ne lennének képességei, egyszerűen látványosan kimerült, és érezhetően nem tud már összeszedetten érvelni. Mivel Gulyás nagyinterjúi közismert módon akár egy fél munkanapnyi időnél hosszabb ideig is tartanak, ez nem csoda.

Egyszerű szóval mondva sima szemétség, amit Gulyás csinál. Bárkivel, egy idős fasisztával szemben is visszás lett volna az ilyen viselkedés. Nézőként azt éreztem, hogy Gulyás ezzel úgy sérti meg Kőszeg emberi méltóságát, hogy a néző nem nyer semmit cserébe. Ilyet egész egyszerűen senki sem érdemel, egy idős antikommunista szabadságharcos legenda végképp nem. Természetesen nem arra gondolok, hogy Kőszegnek vagy bárki másnak menlevelet vagy biankó csekket jelentene, hogy a múltban akármilyen érdemei voltak. Bárkinek bármilyen kérdés feltehető. Bárki leleplezhető.

De Gulyás olyan elánnal, olyan keménységgel és kíméletlenséggel kérdezgeti Kőszeget, mintha interjúalanya fontos közhatalmat gyakorló, sokak életét érdemben befolyásolni képes figura lenne, nem a politikai ellenfelei által is tisztelt, a légynek sem ártó kedves különc, aki ráadásul mindig is szándékosan provokatív véleményeiről volt híres.

Ez a totális aránytévesztés abban is tetten érhető, hogy Kőszeg hosszú és eseménydús életét a születésétől 56-on és a demokratikus ellenzéken át a legutóbbi időkig végigvevő életinterjú 107 perces összadásidejének több mint negyede megy el erre az egy témakörre.

Erre a nyomasztó interjúra aztán sikeresen tett rá még egy lapáttal Helsinki a pedofilozós nyilatkozatával. Rövid, úgyhogy érdemes teljes egészében idézni:

„Kőszeg Ferenc a Partizán 2023. augusztus 14-én megjelent életútinterjújában a pedofíliával kapcsolatos kérdésekre olyan válaszokat adott, amelyek szöges ellentétben állnak a Magyar Helsinki Bizottság értékrendjével, a kiszolgáltatott helyzetben lévők érdekében végzett mindennapi munkánkkal és belső szabályzatainkkal is. A Helsinki Bizottság közössége számára a hatalommal való visszaélés ellen küzdő jogvédőkként és gyakorló szülőkként, oktatókként is teljességgel elfogadhatatlanok az interjúban megjelenő nézetek. Kőszeg Ferenc a Magyar Helsinki Bizottság egyik legismertebb alapítója, aki a szervezet elnöke volt 2006. december 31-ig, amikor nyugdíjba ment. Közel húsz éve nem képviseli a Magyar Helsinki Bizottságot, nem nyilatkozik a szervezet nevében.”

Külső szemmel nézve egyszerűen érthetetlen, hogy a Kőszeg által alapított, őt jól ismerő szervezet hogyan adhatott ki ilyen közleményt, és egyáltalán miért adott ki ebben az ügyben bármilyet, hiszen fel sem merült, hogy a szubjektív életinterjúnak bármi köze lenne hozzá. A szöveg nem tartalmaz semmiféle konkrétumot, effektíve nem árulja el, hogy a Helsinki Bizottságnak Kőszeg melyik véleményével/állításával van baja, és még csak nem is linkeli a videót, amitől elhatárolódik, cserébe tartalmazza a „pedofília” és az „elfogadhatatlanok” szavakat, vagyis ebben a formájában tökéletesen alkalmas Kőszeg személyes lejáratására. Ennyire unfair szöveget egy Csurka Istvánról is méltatlan lett volna kiadniuk.

Arról nem beszélve, hogy milyen dermesztő mértékben hiányzik a méltányosság a közleményből egy olyan nagy ember iránt, aki most talán mondott hülyeséget, sőt egész biztosan, de attól még pont annyira csodálatra méltó figura maradt. A szöveg végén olvasható, a kormánymédiától való rettegés hatására odabiggyesztett kétmondatos vörös – vagyis narancssárga – farok pedig múzeumi tárlóban fogja végezni.

Komolyan azt hiszik, hogy ennek hatására nem ugrik rájuk a kormánymédia?

Mintha a legkeményebb valóságot megtapasztaló jogvédők élnének a legelrugaszkodottabb álomvilágban.