Habony unokaöccsének a kezét törték el a rendőrök a Szigeten a Blikk szerint

Csütörtök reggel írtuk, hogy a Blikk információi szerint egy befolyásos, kormányközeli rokonsággal rendelkező, milliárdos vállalkozó feszült össze a Sziget Fesztivál biztonsági embereivel, majd a rendőrökkel is. A lap azt írta, intézkedni kellett vele szemben, és ennek során a karját is eltörték. A férfi mindeközben sztárügyvédekkel, rokoni kapcsolataival is fenyegetőzött, fotókat készített a rendőrökről.

Most az is kiderült, ki volt ez az alak. A Blikk azt írja, Szetlik Gergőről van szó. Ő Habony Árpád unokaöccse és a Club Tihany Üdülőközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója. A lap milliárdosként hivatkozott Szetlikre. A vagyonáról nem tudni biztosat, de mi is írtunk már róla, hogy a tihanyi szállodába rendszeresen szerveznek közpénzből konferenciákat és itt tartják a fideszes holdudvar Tranzit nevű fesztiválját is.