Egész hétvégén a gyalogosoké a Lánchíd

Az augusztus 20-ai állami rendezvények miatt több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni a fővárosban, amelyek érintik a közösségi közlekedést is - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Közlekedési Központ. A cég azt javasolja, hogy



az utazók a BKK INFO nevű weboldalon tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről.



A Lánchídon péntek este tíztől hétfő reggel fél ötig lezárják a járdákat, ebben az időszakban a gyalogosok az útpályát használhatják, amelyet lezárnak a közúti forgalom elől.

Az Erzsébet hídon péntek reggel hattól hétfő délig lezárták az északi járdát, péntek este tíztől hétfő délig pedig a déli járdán is korlátozás lesz.

A Szabadság hídon már csütörtökön lezárták az északi járdát, az intézkedés hétfő délig tart. Péntek este tíztől hétfő reggel hatig a déli járda is zárva lesz.

Emellett több időszakaszban is lezárják a Budai alsó rakpartot a Margit hídtól a Rákóczi hídig. Többször is lezárják a Pesti alsó rakpartot a Jászai Mari tértől a Közraktár utcáig. A Budai Várban ünnepi rendezvények miatt folyamatos korlátozásokra kell számítani. Több alkalommal és több időszakaszban lezárják a Műegyetem rakpartot is. A Magyar Ízek utcája nevű rendezvény miatt számos lezárás lesz az I. kerületben. Hasonló korlátozásokra kell számítani az V., a XI. és a XIV. kerületben is.