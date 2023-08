Vége a légiparádénak, még nem kell rohannod az atlétikai vébére, este lesz csak tűzijáték? Addig is hadd ajánljak felhőtlen szórakozást a nagy melegre való tekintettel.

Tudom, tudom, naponta születnek tömegével a Nincs cukibb a pajkos mosómedvénél, ahogy a kukában turkász, meg az Elolvadsz, ha meglátod, mit csinál ez az ennivaló cerkófmajom típusú cikkek, de én most komolyan mondom, hogy

Unatkozol? Nézzél gyöngybagolybébiket! A görbeházi gyöngybagolyládában éppen 11 gyöngybagolyfióka növekszik, a Madárles oldalán pedig élőben is lehet követni az eseményeket.

Unalmasnak hangzik? Dehogy az! Én reggel 7-kor például egy erősebb szombat esti buli utáni hajnali kóválygásba kapcsolódhatam be:

photo_camera A többség még a szemét se nyitotta ki.



10-re viszont már kezdett felpörögni a buli, olyannyira, hogy a jobb szélen valaki már újra a falnak dőlve aludt:

photo_camera Kezdődik a felpörgés, valaki már túl is tolta.



Talán ezeken a nem túl jó minőségű képernyőfotókon is látszik, hogy a fiókák méretei közt elég nagy különbségek vannak. Nem véletlenül: a tojó ugyanis még június 20-án rakta az első tojást, az utolsót pedig július 16-án, ennek megfelelően pedig az első fióka július 22-én bújt ki, a 11. pedig 28 nappal később.

A Madárles közleményéből ráadásul olyan érdekességeket is megtudtam, hogy ez a 11 tojásos fészek rekordgyanús, nem függetlenül attól, hogy idén nagyon elszaporodtak Magyarországon a mezei pockok. Márpedig minél gazdagabb táplálékban a környék, annál nagyobb kedvvel raknak tojásokat a gyöngybaglyok - de még így is 7-10 tojás körül alakul a fészek pocokban gazdagabb időkben is.

A szülők ez esetben is serényen hordják a pockokat 11 csemetéjüknek: eddig a rekord 34 pocok volt egy éjszaka alatt - és hol van még a vége?

A Madárles közleménye szerint a gyöngybagolypár a láda elfoglalásától a fiókáik önállóvá válásáig közel 100 kg rágcsálótól szabadítja meg a környéket. Aki pedig szorgosan nézi a közvetítést, simán elcsípheti a pillanatot, amikor a nagyobb fiókák egészben nyelik el a pockokat.



Bevallom, nálam folyamatosan megy az élő háttérzajként, és ha valami izgalmasabb hangot hallok, egyből kattintok is át az élő közvetítésre. A videó alatt pedig serényen gyűjtik a nézők is a jobbnál jobb fotókat, szóval érdemes legörgetni is, de visszanézhetőek korábbi költések is, más fészkekből.

Csak idén a Madárles 18 madárfaj költését közvetítette.