Jegye van az atlétikai világbajnokság esti programjára? Fél 3-ra érkezzen meg, ha jót akar magának

Az atlétikai világbajnokság esti programja augusztus 20-a miatt korábban, délután fél 5-kor kezdődik majd, a szervezők pedig azt tanácsolják a jeggyel rendelkezőknek, hogy már fél 3-ra érkezzenek meg a Nemzeti Atlétikai Stadionba. Cserébe lesznek koncertek, és egyéb látványosságok.

A korai érkezést az augusztus 20-i szokásosan erős forgalommal, és az ebből fakadó tömegközlekedési változásokkal és lezárásokkal indokolják, emellett azonban azt is kiemelik közleményükben, hogy a fővárosban jelenleg diplomáciai csúcs is van (a miniszterelnök eléggé el is van foglalva vele), ráadásul 14 kiemelten védett személy is jelezte részvételét a világbajnokságon, ami fokozott biztonságot igényel a rendezőktől.



Ma lesz többek közt az atlétika királyszámának nevezett 100 méteres férfi síkfutás és a női távolugrás döntője, számunkra kiemelten fontos programként Halász Bence is versenyez a kalapácsvetés döntőjében, és Krizsán Xénia is itt fejezi be a hétpróbát.