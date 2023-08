Csalás miatt keresi a rendőrség a Házasodna a gazda egy, korábban pucér társkeresőben is feltűnt szereplőjét

Számos valóságshow-ban, így a Házasodna a gazdában, a Séfek séfe egy korábbi évadában, a Házasság első látásra című produkcióban, valamint az Ádám keresi Évát pucér párkeresőben is szerepelt korábban Némethyová Ivett, médiában és egyéb szereplései során használt nevén Némethy Ivett.

Most viszont nem önszántából került be a hírekbe a korábban Pintér Tiborral közös videóklipben is szereplő (!), sőt, Zámbó Jimmy Emlékkoncertet is vezető (!!!) „modell, műsorvezető és énekesnő”, hanem azért, mert a rendőrség körözi. A budapesti X. kerületi rendőrkapitányság adta ki hétfőn az elfogatóparancsot, a szlovákiai, érsekújvári születésű, lánykori nevén Hindiová Ivettnek hívott nőt csalás miatt keresik.