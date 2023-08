Egy megpuccsolt hitközösség, 150 milliós számlatartozás és fiktív egyházi tagok miatt zárják be a Wesselényi utcai zsidó óvodát és általános iskolát

Váratlan értesítést kaptak augusztus közepén a Wesselényi utcai zsidó bölcsődébe, óvodába és általános iskolába járó diákok és szüleik. 15 nappal a tanévkezdés előtt arról tájékoztatták őket, hogy a „2023/2024-es oktatási évben az intézménynek nem áll módjában gyerekeket fogadnia”. Bár a legtöbb gyereket és szülőt meglepte a hír, az intézmény hátterét nézve nem váratlan az új fejlemény. Az iskolát ugyanis az a MAOIH, azaz a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség üzemelteti, aminek vezetését év elején vitatott körülmények között vették át egy másik, a Fidesszel feltűnően jó viszonyt ápoló hitközséghez, az EMIH-hez köthető tagok. Ráadásul májusban az is kiderült, hogy az újonnan bejegyzett vezetésnek 150 millió forintos tartozást kellene rendeznie, miközben az egyház bankszámláin körülbelül 5 millió forint maradt.

EMIH kontra MAOIH

Az intézményt üzemeltető MAOIH 150 éves múltra tekint vissza, és egykor a magyar zsidóság legfontosabb közössége volt. A szervezet bejegyzett egyházként működik, ami után állami támogatást és örökjáradékot is kap. Ráadásul a Wesselényi utcai iskola mellett több kisebb budapesti zsinagóga, imaház és egyéb épület is hozzá tartozik, ingatlanvagyona milliárdos nagyságrendű - írja a Szabad Európa. Nem véletlen tehát, hogy a kormányhoz több szálon is köthető Köves Slomó vezette EMIH, azaz az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség már korábban is szívesen egyesítette volna a két közösséget.

A szervezet vezetését végül 2021-ben a Kövessel korábban jó viszonyt ápoló Deutsch Róbert vette át, aki nagyjából egy évvel a kinevezése után el is kezdte bővíteni a közösség tagjainak a számát. Deutsch rövid időn belül megduplázta az addig negyven-ötven fős tagságot, ráadásul az új tagok nagy részét az EMIH közvetlen környezetéből választotta ki. Ez azonban a hitközség régi tagjainak annyira nem tetszett, hogy tavasszal már nyílt levélben tiltakoztak a bővítések ellen.

photo_camera Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Megszavazták, csak nem tudni kik

Később a régi tagok egy közgyűlést is összehívtak, de Deutsch beelőzte őket: 3 nappal az eredetileg meghirdetett esemény elé hirtelen ő is kiírt egy részben online közgyűlést. Itt az újonnan felvett emberek megerősítették Deutschot az elnöki székben és elfogadtak egy új alapszabályt is. Mindezt úgy, hogy többeknek közben nem volt bekapcsolva a kamerája, így azóta sem lehet tudni, hogy pontosan kik szavazták meg ezeket az új rendelkezéseket.

Három nappal később a régi tagok ugyan megpróbálták leváltani Deutschot, nemet mondtak az új alapszabályra és új elöljáróságot is választottak, azonban hiába. Ezt az elnökcserét a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős Semjén Zsolt miniszteri titkársága a közgyűlés szabálytalan összehívására hivatkozva megakadályozta.

photo_camera Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (j) és Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija kezet fog a kormány és az EMIH közötti átfogó megállapodás aláírása után Budapesten, a Karmelita kolostorban 2019. november 18-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Végül idén év elején a megváltoztatott alapszabály segítségével az új tagok Deutschot is leváltották, helyére pedig Keszler Gábort nevezték ki. Keszler a MAOIH régi tagjai szerint több szempontból sem legitim, ráadásul erkölcsileg is alkalmatlannak tartják az egyház vezetésére egy korábbi sikkasztási ügye miatt. Azóta a hitközség eredeti tagjai puccskísérletről beszélnek, a holokauszt óta először lelakatolták a Kazinczy utcai ortodox zsinagógát, közben pedig Köves azt nyilatkozta, hogy bár a két egyház papíron még külön szervezetként működik, a

„tagság tekintetében és a hitközségek által nyújtott szolgáltatások terén az összeolvadás lényegében már lezajlott”.

Hozományok

A Wesselényi Iskola korábbi diákjai és szüleik közül többen arra panaszkodtak a közösségi médiában, hogy csupán egy egymondatos levélből értesültek róla, hogy 15 nappal a tanév kezdete előtt új oktatási intézmény után kell nézniük. Az iskola átmeneti bezárását az intézmény vezetése pedig nem indokolta. A szolgáltatások szüneteltetésének azonban nagy valószínűséggel köze van a MAOIH és az EMIH pénzügyi helyzetéhez is.

Keszler kinevezése után nem sokkal ugyanis nyílt levélben fordult a társegyházakhoz és támogatókhoz a MAOIH hivatalos oldalán. Mint írta, „csőd közeli állapotba került a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség. Az Egyház saját erejéből már nem tudja azt a pénzügyi válsághelyzetet megoldani, amelyet az előző vezetés hagyott hátra.” Itt a korábbi vezetés egy 150 milliós számlatartozást örökített tovább, miközben a szervezet bankszámláin összesen 5 millió forintot hagytak.

Eközben az EMIH körül pedig zavaros végrehajtási ügyek zajlanak. Ahogy azt a HVG korábban megírta, a Köves vezette egyháznak több milliárdos nagyságrendű hitele van, cégeik többsége rosszul teljesít és még a NAV is végrehajtást kért az egyik vállalatuk ellen. Mindezt ráadásul annak ellenére, hogy 2022-ben csak a Bethlen Gábor Alapkezelő félmilliárd forintot adott nekik különböző projektekre, egy általuk fenntartott egyetem pedig 2027-ig összesen nyolcmilliárd forintot kap.