Kijevi óvóhelyről jelentkezett Novák Katalin

Egy kijevi óvóhelyről posztolt képet a Berealre Novák Katalin magyar köztársasági elnök, aki épp az ukrán fővárosban van. Novák a kép mellé annyit írt: Óvóhelyen - légi riadó Kijevben.

A képen és az Instagramra kitett rövid videójában látszik, hogy a köztársasági elnököt a TEK kommandósai veszik körül, és ott van vele Schanda Tamás kabinetfőnök is.

Novák Katalin kedden utazott Ukrajnába, először meglátogatta a beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomot, Kijevben pedig többek között egy óvodába látogatott el, ahol ajándékokat adott gyerekeknek. Részt vett a Krími Platform nevű nemzetközi találkozón is, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondott nyitóbeszédet.

A Telex beszámolója szerint a fórumon Novák Katalin azt mondta, hogy „Ukrajna területi integritása vitán felül áll”, vagyis vissza kell állítani azt. A portál tudósítója szerint nyilatkozatából az következik, hogy a területi integritást a Krím-félszigetre is érti a magyar köztársasági elnök, vagyis azt is vissza kellene adni Ukrajnának. Novák azt is mondta, átérzi Ukrajna fájdalmát, amely áldozatot vállalva a jogaiért harcol és amelynek helye van Európában.