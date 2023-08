Pálffy István azt mondja, jól van

Az egykori tévés négy év KDNP-frakció és négy év írországi nagykövetkedés után próbált visszatérni a műsorvezetéshez, de már az első műsora után kirúgták, a Hír Tv pedig külön közleményben határolódott el tőle, mert azt mondta Márki-Zay Péternek, hogy „bizonyos türelemmel kétségkívül kell lenni egy olyan betegség felé, iránt, mint a pedofiloké”.

A történtek után a Pálffy István a kormánykonform Indexnek annyit mondott, jól van. Amikor a további terveiről kérdezték, csak sóhajtott.

A szintén kormánypárti Magyar Nemzet még úgy harangozta be Pálffy visszatérését, hogy a tévés Új mércét állítana. Ebben az interjúban azt mondta, olyan műsort kell csinálni, amiről még másnap is beszélnek az emberek. A Bors pedig a szaunába is elkísérte a visszatérő tévést, azonban a kírúgás után a riport elérhetetlenné vált.