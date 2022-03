Egy kiszivárgott hangfelvételen mondja el az Index új főszerkesztője, hogy Mészáros Lőrinctől kapták a pénzt

Több mint 50 emberrel interjúzott a Direkt36, hogy bemutassák, hogyan darálta be a hatalom az ország egyik legolvasottabb hírportálját, az Indexet. A cikkben előkerül egy olyan hangfelvétel is, amin az Index legújabb kori főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán magyaráz arról 2021 tavaszán, hogy ne másszanak bele Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andreába, különben nem kapnak pénzt:

„Egyetlen egy ember volt Magyarországon az elmúlt hét hónapban, aki az Indexbe pénzt tudott adni, vagy pénzt adott: azt Mészáros Lőrincnek hívják. Nem ő a tulajdonos, nem ő az izé, de ha mi minden alkalommal belemászunk Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andreába, akkor nem lesz, aki pénzt ad bele. Ennyi volt a történet.”

Majd azzal folytatta, hogy őt csak az érdekli, hogy a rábízott 60 embernek meglegyen az állása, „ahhoz pedig pénzt kell csinálni”. Később pedig arra panaszkodik, hogy az első 7 hónap, amit az Indexnél töltöttek, nem volt elég arra, hogy pénzt szerezzenek a piacról. „Kétféleképpen lehet életben maradni. Úgy, hogy pénzt szerzünk a piacról, vagy úgy, ha pénzt, kölcsönt veszünk föl valakitől. Ez volt a Mészáros Lőrinc.” Majd hozzátette, hogy lassan ezt a forrást elvágták. Amikor az új Index főszerkesztője arról beszél, miért nyúl bele a cikkekbe, megemlíti azt is, hogy „megkapom a lebaszást onnan, ahonnan nekem meg kell kapnom a lebaszást, és csöndben megyünk tovább”.

A felvétel második felében Fekete-Szalóky már arról beszél, hogy Starz Ákos vezérigazgató megígérte a fölötte állóknak, hogy a szerkesztőség visszafogja magát. Ez a főszerkesztő magyarázata szerint annyit jelent, hogy „nem állunk bele úgy, mint mondjuk a Telex vagy a 444”. A mészárosozással még nem is lenne gond, de Várkonyi Adreát még említeni sem lehet, „Mészárosnál pedig csak azt, amikor nagyon komoly beruházás van. Vagy vesz valamit. Vagy elad.” Cserébe megígérték a vezérigazgatónak, hogy náluk jelentik be a kapcsolatukat. Egyébként ez végül nem jött nekik össze, mivel Várkonyi a szintén kormányközeli tulajdonban lévő Hot magazinban erősítette meg először a hírt.

A felvételen a főszerkesztő bemutatja a NER-közelbe került lap működési modelljét is, vagyis továbbra is megjelenhetnek benne a Fidesznek kényelmetlen témák, „fideszezés-szájerezés”, de ezeket a címlapon nem emelik ki, vagyis „nem húzzuk föl hármasra, hanem toljuk ki ötösre”

Fekete-Szalóky készítette Mészáros Lőrinccel a tavaly nyáron megjelent alákérdezős interjút is, ami mellett A leggazdagabb adakozó címmel jelent meg keretes szöveg. A Direkt36 cikkéből kiderül, hogy az interjú miatt az Index több alkalmazottja is kifejezte a nemtetszését házon belül. Amikor pedig amiatt zúgolódtak, hogy az Indexen indult el a Városháza-ügynek nevezett fideszes kampány, a főszerkesztő egy gyűlésen annyit mondott, hogy a lapvezetésnek lavíroznia kell abban, hogy „van egy tulajdonosi kérés”, és hogy lehetnek olyan dolgok, amelyek a szerkesztőségre rossz fényt vethetnek.

Az Index teljes széteséséhez 2020 nyarán az adta meg az utolsó lökést, hogy Bodolai László kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt. És bár a teljes szerkesztőség távozása után még Szombathy Pállal innen-onnan megpróbáltak új munkatársakat összeszedni, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy semmiféle mozgásterük sincs a NER-közeli Indamediával szemben, ami 2020 novemberében megszerezte az Index.hu Zrt. részvényeit Bodolai alapítványától, és ezzel Vaszily Miklós formálisan is átvette az irányítást. Szombathy Pál repült a főszerkesztői székből, Fekete-Szalóky Zoltán azóta vezeti a lapot.