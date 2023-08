Habony Árpád unokaöccse szerint nem az történt a Szigeten, amit a sajtó megírt

Szetlik Gergő ügyvédje küldött közleményt az esettel kapcsolatban, amelyben úgy fogalmaz:

„A sajtóban megjelent állítások, híresztelések nem felelnek meg a valóságnak.” A közlemény hatósági iratokra hivatkozva állítja, hogy az eset során nem került sor bilincselésre, és azt is, hogy Szetlik nem fenyegetőzött baráti, rokoni, ügyvédi kapcsolataival.

Az ügyvéd megjegyzi azt is: „ügyfelem nem közszereplő, alapvető személyiségi jogait súlyosan megsértették”, az ügyben jogi lépéseket is tettek.

A Blikk írta meg augusztus 17-én először, hogy egy befolyásos, kormányközeli rokonsággal rendelkező, milliárdos vállalkozó feszült össze a Sziget Fesztivál biztonsági embereivel, majd a rendőrökkel is. Azt írták, intézkedni kellett vele szemben, és ennek során a karját is eltörték. A férfi mindeközben sztárügyvédekkel, rokoni kapcsolataival is fenyegetőzött, fotókat készített a rendőrökről.

Később szintén a Blikk közölte azt is, hogy Szetlik Gergőről van szó. Ő Habony Árpád unokaöccse és a Club Tihany Üdülőközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója. A lap milliárdosként hivatkozott Szetlikre. A vagyonáról nem tudni biztosat, de mi is írtunk már róla, hogy a tihanyi szállodába rendszeresen szerveznek közpénzből konferenciákat és itt tartják a fideszes holdudvar Tranzit nevű fesztiválját is.