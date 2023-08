Szabad Európa: Jött a MOL és letarolta a roncsautópiacot

Harmadannyi helyen lehet csak roncsautót leadni az országban, miután az autóbontók kétharmada nem kötött szerződést a Mol hulladékkoncessziós cégével - írja a Szabad Európa. Ezért július elsejétől az autóbontók nem vehetnek át karambolos vagy olyan öreg autót, amit tulajdonosa kivonna a forgalomból.

A MOL-lal leszerződött cégek közt is akad olyan a lap információi szerint, amely az elmúlt szűk két hónapban alig néhány autót vett be, és olyan is akad, aki egyet sem.

Sőt, az internetes roncsbörzék forgalma is drasztikusan visszaesett. A koncessziós cég (MOHU) honlapján szereplő lista alapján országszerte mindössze 65 vállalkozásnál lehet roncsautót leadni. Ezeknek a cégeknek egy jelentős része nem is autóbontó, csupán fémhulladék-átvevő hely, magyarul MÉH-telep.

Csak a miheztartás végett: két hónappal ezelőtt még 187 cégnél lehetett leadni a kiöregedett vagy tropára tört autókat. A Szabad Európa szerint az sincs jobb helyzetben, aki egy, a MOHU-val leszerződött cégnél szabadulna meg az autójától. Egy, a lapnak nyilatkozó vállalkozó azt mondta: „Jelentősen visszaesett az átvett mennyiség a telepeken, mert most külön kell válogatni a koncesszió hatálya alá tartozó és nem tartozó hulladékot. Ez jelentősen meghosszabbítja a szelektálás folyamatát.” Az pedig, hogy egyes telephelyek két hónap alatt egy autót sem vettek át, azért fordulhat elő, mert nem működik a MOHU informatikai rendszere. „Azt mondták a Molnál, hogy csináljunk mindent úgy, ahogy eddig, az adatokat pedig vigyük fel egy Excel-táblázatba” – idéz egy autóbontót a lap. Ő nem akart ezzel bajlódni, úgyhogy egyelőre nem vett át inkább autót.

Az autóbontás szabályai is változtak: szigorúbb és bonyolultabb lett a procedúra: ki kell szedni és külön kell tárolni például a légzsákokat, amit eddig simán préseltek és küldtek is a MÉH-be, az alkatrészeket pedig szinte kivétel nélkül le kellene mérni, miközben az autóbontók többsége mérleggel sem rendelkezik.



Az új rendszerben a roncsautók a MOHU tulajdonát képezik, a koncessziós cég azt is elvárná például az autóbontóktól, hogy bekamerázzák a telepeket és tetőt építsenek azokra a helyekre, ahol a MOHU által igényelt alkatrészeket fogják tárolni. Az autóbontók pedig csak azokat az alkatrészeket értékesíthetik, amikre a MOL cége nem tart igényt. Azt azonban még most sem tudják, hogy ezek mely alkatrészek lennének.