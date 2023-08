A kormány Brüsszelre mutogat a bölcsődei támogatás megszűnése miatt

Ahogy szerdán írtuk, nem lehet tovább igényelni a 2019 óta elérhető bölcsődei támogatást, amit olyan családok kaphattak eddig, akik helyhiány miatt nem tudták a gyereküket állami bölcsődébe íratni. A kormány pedig meg is mondta, hogy ki a felelős emiatt: Brüsszel.

Ahogy a 24.hu írja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Családokért Felelős Államtitkársága pénteken megszólalt az ügyben, mondván, hogy a kormány továbbra is mindent megtesz a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáért, de most Brüsszelen múlik, hogy a jövőben elérhető lesz-e a bölcsődei támogatás. Az ugyanis, ahogy korábban is írtuk, egy uniós GINOP program részeként meghirdetett pályázat volt, amit évről évre megújítottak. A kormány és az Európai Bizottság vitája miatt viszont számos uniós forrást befagyasztott a brüsszeli testület, és, úgy tűnik, ez is ezek közé esett.

photo_camera Novák Katalin, még család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként egy szigetmonostori bölcsődében. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Igaz, hozzáteszik, hogy a kormány saját finanszírozásból kibővítette a programot, hogy az ne csak a kevésbé fejlett régiókban legyen elérhető. Sőt, a GINOP-5.3.11-18 projekt eredetileg csak 2021-ig volt elérhető, de a kormány aztán meghosszabbította a határidőket. Ennek fényében persze még furcsább, hogy akkor miért Brüsszel tehet arról, hogy a kormány nem költ már erre a célra.