A propagandaminisztérium államtitkára összeszedte a bátorságát, és felszólalt egy rendezvényen, ahonnan kizárták a sajtót

„Ma azért ahhoz kell bátorság, hogy ellenszélben is kiálljunk a normalitás és az igazunk mellett”- fogalmazott pénteken Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a tihanyi Tranzit megnyitóján. Szerinte ezért is fontos, hogy a Tranzit a szabad vélemények és viták helye, mint ahogy egész Magyarország is az. Ez az a fideszes fesztivál, ahova újságírókat nem engednek be, és Rogán Antal előadását nem is közvetítik.

photo_camera Dömötör Csaba Fotó: Németh Dániel/444

Dömötör szerint pár napra Tihany lesz az ország jövőjéről szóló közös gondolkodás központja, ahol lehet vitázni a lényegi dolgokról. Arról, hogyan gyengül az európai gazdasági szuverenitás, hogyan lehet megoldani Európa energiaellátását és megtartani versenyképességét, vagy hogyan válik védtelenné Európa a nagy népmozgásokkal szemben, és hogyan indítanak támadást a hagyományos családi értékek ellen. Pénteken Orbán Viktor is beszédet tart. (MTI)