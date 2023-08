Vilmányi Benett szélsőjobboldali korszakáról beszélt és arról, hogyan sikerült „kináculnia”

„Arra tisztán emlékszem, hogy beírtam a Google-be: »Miért kell gyűlölni a zsidókat?« Kuruc.info-t nézegettem, de igazából nem tudtam értelmezni az egészet” – mondta Vilmányi Benett Veiszer Alinda beszélgetős műsorában a Telex szemléje szerint.

A beszélgetésben a színész szélsőjobboldali korszaka, a kényszeressége és a gyerekkorát feldolgozó darab, az 1V1 is szóba került, illetve az is, hogy mit mondott volna a Junior Prima díj átadóján, ha átvette volna a díjat, amit végül visszautasított, miután szóltak neki, hogy ne politizáljon a beszédében.

photo_camera Vilmányi Benett színész az Ördögkatlan fesztiválon. Fotó: Kristóf Balázs/444

Vilmányi azt mondta, a „náciskodást” azért kezdte el, mert kicsi volt és vékony, szeretett volna becsatlakozni valahova. „Könnyebb volt az erősebb és hangosabb szócsövek mögé beállni.” Emellett drámatagozatos volt, ahol a szélsőjobboldaliság nagy lázadásnak tűnt a „libsi” világban, de valójában sosem tudta, hogy miért kéne utálnia a zsidókat vagy a cigányokat.

Azt mondta, nem szeretné kisebbíteni a „hülyeségét”, majd arról is beszélt, hogy mennyire kényelmetlen volt neki a Színház- és Filmművészeti Egyetem első évében, amikor román népdalokat kellett énekelnie, de senki sem tekintett rá úgy, hogy ő „a szélsőjobbos”. „Feltettem magamnak a kérdéseket: Mi a bajom a román népdallal? Az, hogy kurva szar és nem tetszik, az oké, de ha az, hogy román, akkor az nem jó” – mondta arról az időszakról, amikor eltávolodott a szélsőjobboldali gondolkodásmódtól, amit úgy fogalmazott meg, hogy „kinácult”.