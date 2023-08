,,Nagyon fontos, hogy megtaláljam a szerelmet, mert ez tesz minket emberré”

Eleged van a tucatjával gyártott, ostoba párkeresős sorozatokból és a Dallos Bogi meg Puskás Peti féle idétlenkedésekből? Akkor az autistákról és a Down-szindrómásokról szóló társkeresős sorozatokat neked találták ki.

Ezekhez a sorozatokhoz nem kell szociálisan érzékenynek lenni. Sőt, rendkívül szórakoztatóak, szórakoztatás közben pedig még észrevétlenül le is bontják az előítéleteket.

A Netflixen látható a Szerelem és autizmus című dokusorozat ausztrál és amerikai változata, és ugyanitt fut a Randizás másképp (Down for Love), autisták helyett Down-szindrómásokkal. Mindkét sorozat lényege, hogy a stáb randikat szervez fogyatékossággal élő embereknek, akiknek az útját több részen keresztül követhetjük. A forgatási országokban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon egyébként ez nem kuriózum. A sorozatban is bemutatnak olyan randiszakértőket, akik kifejezetten fogyatékossággal élő embereknek segítenek eligazodni a randizás bonyolult világában.

Mi a szerelem?

Randevúzni sokszor még apró testi hibákkal is nehéz. Milyen lehet akkor úgy párt keresni, hogy senki sem gondol rád potenciális randipartnerként?

,,Értelmi fogyatékosként átkozottul nehéz találni valakit, aki ugyanazon a szinten kommunikál, mint te és ugyanaz az intelligenciaszintje, mint neked” - mondja a Randizás másképp egyik szereplője.

Ahogy az autisták is spektrumon mozognak, úgy a Down-szindrómások sem ugyanolyanok. Vannak, akik nagyon jól kommunikálnak és bármit megértenek, mások kevésbé. Elsősorban a magasan funkcionálókat válogattak be a sorozatba, de az autistás sorozatban vannak olyan szereplők is, akik kicsit nehezebben kommunikálnak, míg másokról szinte meg sem lehet mondani, hogy a spektrumon vannak. A Szerelem és autizmus nem is szűkítette le csak autistákra a sorozatot, szerepelnek benne ADHD-sok, Aspergeresek és Down-szindrómások is, akik érdekes színfoltjai a sorozatnak.

Minden szereplőt egy bemutatkozó interjún keresztül ismerünk meg, elmesélik, hogyan kapták meg a diagnózist, azt hogyan fogadták el. A stáb tagjai azt is megkérdezik a szereplőktől, hogy voltak-e már szerelmesek és szerintük mit jelent a szerelem? Ilyen válaszokat hallhatunk:

,,Nekem nagyon fontos, hogy megtaláljam a szerelmet, mert ez tesz minket emberré.” „Amikor látom a bátyámat csókolózni a barátnőjével, arra gondolok: én is ezt akarom, én is ezt akarom.”

photo_camera Szerelem és autizmus.

Egy biztos: mindkét sorozatban olyanok szerepelnek, akik nagyon vágynak arra, hogy legyen egy társuk. Mindkét sorozat bemutat egy-egy olyan párt is, akik már régóta együtt vannak, az egyik párnak pedig az esküvőjét is végignézhetjük a Szerelem és autizmus második évadának végén, ami messze a legszórakoztatóbb és legszebb jelenet.

A szereplők a saját életükről, hobbijaikról és az állapotukról is beszélnek, de van narráció is, ami rengeteget segít a nézőnek abban, hogy megértse, miért olyan nehéz egy autistának egy randiszituáció egy vadidegennel. Megismerkedünk a szereplők családjaival is, végigkövetjük a randira való felkészülést, amiben adott esetben egy dilis randiszakértő is segít, hogy flottabbul menjen a kommunikáció.

Ami a szívükön, az a szájukon

Ezek a sorozatok nem akarják drámaian ábrázolni a fogyatékossággal élő embereket, de idealizálni sem akarják őket. Pontosan olyannak mutatja, amilyenek. A legtöbb szereplő pedig vagy iszonyú vicces, vagy iszonyú cuki.

- Szerinted miért nehéz barátnőd találnod?

- Szerintem a beszédem miatt. De imádnak a csajok.

*nevetés*

- Miért?

- Mert csibész vagyok és vicces.

- És milyen lányt keresel?

- Olyat, aki csibész és vicces, mint én.

- És még milyen tulajdonságai legyenek?

- Legyen erős és szexi.

Ez a beszélgetés például egy Down-szindrómás fiú, Josh és az anyukája között játszódik le.

photo_camera Vakrandi a Szerelm és autizmusban.

A legszórakoztatóbb mind az autisták, mind a Down-szindrómások esetében, hogy ami a szívükön, az a szájuk. Pont azok a társalgási szabályok, társadalmi elvárások nem mennek nekik, amiket az ép emberek rendszeresen túlszabályoznak egy randiszituban, hogy jobb színben tüntessék fel magukat. Ők viszont azonnal kimondják, amit gondolnak, grimaszolnak, ha nem tetszik nekik valami, de még az is belefér, hogy böfögjenek egyet vagy visszafogott könnyek helyett hangosan bömböljenek a saját esküvőjükön. Ez az őszinteség lehengerlő.

Hamar együtt kezdünk el izgulni a szülőkkel, amikor a gyerekeik randira mennek. Az is nagyon szórakoztató, hogy miközben végignézünk egy-egy randit, próbálunk olvasni a szereplők arckifejezéséből, mégis amikor a randi végén a stáb megkérdezi a randizókat, hogy tetszett-e nekik a másik, szinte minden esetben pont az ellenkezőjét válaszolják annak, mint amit korábban leszűrtünk a nonverbális vagy verbális jeleikből. Persze vannak olyanok, akik azonnal szerelembe esnek, de a legtöbben válogatnak és pontosan tudják, hogy mit akarnak és ki az, aki csak az úgynevezett barátzónába tartozik.

Szívmelengető nézni, hogy a fogyatékossággal élők családjai mennyire támogatják őket, miközben az ő aggodalmaik is megjelennek, például hogy mi van akkor, ha Down-szindrómás gyerekeik szerelméből véletlen gyerek születik, miközben magukról sem tudnak teljes mértékben gondoskodni.

A szórakoztatás mögött azonban ott vannak a szomorú történetek is: apákról, akik leléptek, meghalt anyákról, örökbe adásról, pánikrohamokról. Ezek pont olyan mértékben jelennek meg, ami még befogadható, viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy megismerjük a szereplőket és azt, hogy milyen nehézségekkel küzdenek.

És nemcsak a szomorú történetek bújnak meg a szórakoztató jelenetek között, hanem a sorozatok észrevétlenül képes lebontani az előítéleteket is. Én is rájöttem közben, hogy nekem is vannak téves elképzeléseim, másképp képzeltem el az autista és ADHD-s emberek mindennapjait, mint ahogy a sorozat mutatja, pedig újságíróként elég sokat foglalkozom a témával.

Az egyik legnagyobb igazságát pedig egy anya mondja ki a Down-szindrómásokról szóló sorozatban:

„Csak azért, mert neki van egy extra kromoszómája, minden ember vágyik a szeretetre és szerelemre.”

(A fogyatékossággal élő magyar emberek párkeresési nehézségeiről négy évvel ezelőtt Fogyatékosként párt keresni olyan, mint mindennap kitölteni a lottót címmel írtam.)