Gáspár Győző végigölelgette a Tranziton a vezető fideszeseket Rogán Antaltól Deutsch Tamásig

A hétvégi tihanyi Tranzit fesztiválon bár a legtöbb programmal ellentétben Rogán Antal nyitó előadását nem közvetítették élőben, a fesztiválra pedig a független sajtót be sem engedték, néhány szerencsés ember nemcsak bejuthatott, de még közös fotót is lőhetett Rogánnal.

Például a Győzike néven elhíresült, nemrég a fideszbe is belépett Gáspár Győző, aki egyébként Orbán Viktort is elkapta egy közös fotóra.

De Győzike – akinek az öccse Demcsák Zsuzsa segítségével lenne polgármester jövőre Nográdmegyerben – fotózkodott még Deutsch Tamással is.

A legfőbb fideszes influenszerrel, Rákay Philippel:

Egy másik fideszes influenszerrel és két másik férfival:

Gulyás Gergellyel:

És Szijjártó Péterrel is:

Szijjártót előadása után – ahol elmondta, hogy „a magyar külügy magyar”, mások is megrohanták egy-egy közös fotóért, például a Sugarloaf együttesből ismert Tóth Szabi:

De Tóth Szabi párja, a Sugarloaf énekese, Muri Enikő is, aki egy kis igyekezettel akár az új Tóth Gabi is lehet majd, csak sűrűbben kell részt vennie a Békemeneten vagy részt vennie olyan feldolgozásokban, mint amilyen a Nemzeti dalé volt. A 2022-as Békemenet után egy Facebook-posztban azt írta: