Megszólalt a győri volt fideszes, akinek csak a nemi szerve tudja, hány hibát követett el

Az augusztus 20-i hétvége, de talán az egész hónap (nyár? év?) legszórakoztatóbb helyi politikai eseménye volt, amikor Hajtó Péter kiugrott győri fideszes önkormányzati képviselő pocsolya részegen többek között azt üvöltötte mikrofonba az ünnepi színpadon:

„Követtem el bűnöket. Faszom tudja, hányat?! Kurva sokat!”

A 24.hu megszólaltatta a Borkai Zsolt polgármester-jelölti kampányát támogató Hajtót, ugyan miféle bűnökre célzott. Nos, a győri politikus, aki 2024-ben is szeretne mandátumot szerezni, lehűtötte a kedélyeket: semmi olyat nem követett el, ami büntetendő lenne. Attól viszont most komolyan elkezdett tartani, hogy ellenfelei karaktergyilkosságot is készek lesznek ellene elkövetni.

A politikus javára írható ugyanakkor, hogy - mint mondta - 16 éves politikusi pályafutása alatt egyszer sem üvöltözött mattrészegen a színpadon. A választók jövő júniusban döntenek arról, hogy 16 évente egyszer belefér-e.