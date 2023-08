Nem a levegőbe beszéltek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, csakugyan négy részre szakadt az ország.

Az Időkép délután 2 órai hőtérképe szerint az ország délkeleti-keleti részén folytatódik a már-már elviselhetetlen hőség 40 fokhoz közeli csúcsértékekkel, miközben Nyugat-Magyarországon nagyjából 25 fok van

A melegrekord - akárcsak vasárnap Dévaványán - most is bizonyára megdől. Nem hivatalos ugyan, de az Időkép szerint most egy másik békési település, a Dévaványától alig 16 kilométerre fekvő Gyomaendrőd írja be magát az időjárás históriás könyvébe; hétfőn kora délután 39 fok volt, a csúcstartó Komárom 38,7 fokkal (1992).

A békésiek most alighanem a Kendig-csúcsra vágynak leginkább, a Kőszegi-hegységben található hegyen mindössze 18,6 fokot mértek.

Kedden is még elég nagy különbségek lesznek az ország keleti és nyugati része között, várhatóan csütörtökre lesz mindenhol mérsékelten meleg, 23-28 fok.