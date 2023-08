A fideszesek jobban szeretik Indiát

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) fogadja Onkar Kanwart, az Apollo Tyres elnökét a Karmelita kolostorban 2023. május 10-én. A kormányfő munkavacsorán fogadta az indiai gumiabroncsgyártó óriásvállalat igazgatótanácsát. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A Pew Research Center felmérése szerint a vizsgált 23 ország közül több viszonylag kedvezően látja Indiát: a 23 országot átlagolva 46 százalék nyilatkozott úgy, hogy kedvezően ítéli meg Indiát, míg 34 százalék kedvezőtlenül látja. Egyes országokban az emberek jelentős részének (átlagosan 16 százalék) nincs véleményük.

India megítélése Izraelben a legpozitívabb: 71 százalék nyilatkozott úgy, hogy kedvezően ítéli meg az országot. India és Izrael is része az I2U2-nak (ami India, Izrael, az USA és az Egyesült Arab Emírségek partnersége), és India az izraeli fegyverexport legfőbb célországa. Indiát különösen pozitívan ítélik meg Kenyában, Nigériában és az Egyesült Királyságban is, ahol tízből legalább hatan kedvezően látják az országot. Kenya és Nigéria emellett azzal is kitűnik, hogy kb. egynegyedük igen kedvezően látja Indiát.

Ezzel szemben a dél-afrikaiak inkább kritikusan látják Indiát: körülbelül a fele nyilatkozott úgy, hogy kedvezőtlenül látja az országot (36 százalékuk nagyon kedvezőtlenül), 28 százalékpont kedvezően vélekedik. Hollandiának és Spanyolországnak fele van kritikus véleménnyel az országról.

A legtöbb országban tízből legalább egy embernek nincs véleménye Indiáról. A legnagyobb valószínűséggel (43 százalék) az argentinok nem mondanak véleményt az országról. Magyarországon az emberek kb. egyharmada, Brazíliában, Görögországban, Indonéziában és Mexikóban pedig nagyjából egynegyedük nem akar válaszolni a kérdésre.

„A politikai ideológia is szerepet játszik abban, hogy egyes esetekben hogyan értékelik Indiát. Magyarországon, Ausztráliában és Izraelben a jobboldaliak kedvezőbb véleménnyel vannak Indiát illetően, mint a baloldaliak” – írja a Pew Research Center, ami szerint ennek az ellenkezője igaz az USA-ban, ahol a liberálisok 10 százalékponttal nagyobb valószínűséggel alkotnak kedvező véleményt Indiáról, mint a konzervatívok.