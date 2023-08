Gáspár Győző szerint egy világnézet felvállalása alapjog, ami kijár mindenkinek, így neki is

„Több mint egy éve már annak, hogy úgy döntöttem, megpróbálok úgy élni, hogy a celebkedés és a szórakoztatás mellett komolyabb ügyekkel is foglalkozhassak. Elkezdtem közügyekkel, társadalmi kérdésekkel is foglalkozni, miközben folyamatosan tanulom azt, hogy hogyan is működik az ország, a közigazgatás, a közpolitika és mindazok a közös dolgok, amelyek meghatározzák az életünket” – írja Gáspár Győző friss posztjában. A Győzike néven elhíresült, nemrég a Fideszbe is belépett Gáspárnak nagy hétvégéje volt a Tranzit fesztiválon, fotózkodott Orbán Viktorral, Rogán Antallal, Szijjártó Péterrel, Deutsch Tamással, de még Rákay Philipet és Bohár Dánielt is sikerült elkapnia egy közös képre.

„Ez egyben egy értékrend, egy világnézet felvállalása is. Ugyanolyan alapjog, mint bármelyik másik, és ami kijár minden állampolgárnak Magyarországon – azaz nekem is” – írja, hozzátéve, hogy előre visszautasít minden rossz szándékú „híradást és médiamegjelenést, amelynek csakis az a célja, hogy engem és a felvállalt politikai közösségemet járassa le”.

Ezután a Blikket említi rossz példaként, és azt írja, a lap is törekedhetne arra, hogy némi felelősséget felvállalva változzanak, és a korábbiaknál hitelesebbek legyenek, azaz ne jelentessenek meg olyan tartalmat, amely valótlan, vagy amelyhez ő nem járult hozzá.

A poszt zárása pozitív hangvételű, azt írja: „Mindezzel egy időben pedig szeretném hálásan megköszönni több ezer embernek és minden jó szándékú médiamunkásnak, hogy pozitívan szóltak a hétvégi Tranzit fesztiválról, amelyre tanulni, ismerkedni, kapcsolatokat építeni mentem el, és ahol egy nyitott, támogató környezet fogadott”.