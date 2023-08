Helyhiány miatt két konténert állítottak egy gödi általános iskolában és a tornaterem teteje is beázott

Két konténert állítanak fel a gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, mert nincs elég hely a diákoknak, írta meg a Magyar Narancs.

„A gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola magas tanulólétszáma indokolja, hogy további tantermekkel bővüljön az iskola, ezért a Tankerületi Központ az iskola kezdeményezésére két osztályterem-konténer és a hozzá tartozó vizesblokkok telepítéséről gondoskodott, melyet szeptembertől fognak birtokba venni az iskola tanulói, várhatóan két osztály elhelyezésére kerül sor ezekben a termekben” – írta a tankerület igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella a lapnak.

A tankerületi igazgató szerint az, hogy hány osztályt indítanak a gödi iskolákban a szülők igényétől függ. Mint írja a konténerek felállítása a korábbi zsúfolt állapotok enyhítését szolgálja mindaddig, amíg nem tudnak további férőhelybővítést biztosítani az iskolában. Az iskola igazgatója, Horváth Ferenc azt írta a lapnak, hogy nem krízishelyzet miatt telepítették a konténereket hanem, mert az elmúlt években az alsó tagozat egymást követő három évfolyamán a jelentkezők nagy száma miatt öt osztályt indítottak.

Horváth szerint a konténertermek – várhatóan – átmeneti nehézségen segítik át az iskolát; addig van szükségük rájuk, amíg a három, öt osztállyal indított évfolyam el nem ballag, kivéve, ha időközben iskolai körzetükben a tanulólétszám ugrásszerűen nem nő. Hozzátette azt is, hogy az iskola nem egyetlen épületből áll, hanem háromból, a konténerre pedig negyedik épületként tekintenek. Azt is elmondta, hogy a konténerek korszerűen vannak berendezve és klíma is üzemel bennük.

Az iskola nem csak helyhiánnyal küzd, a heves esőzések miatt beázott a tornaterem mennyezete is. A tornacsarnok idén májusban új padlót kapott 9,8 millió forintból, amire a forrást a Pest megyei önkormányzat Samsung SDI-adóbevételeiből működtetett pályázatán nyerte el a helyi sportegyesület, a Gödi SE. Azonban a tetőszerkezet felújítására már nem kaptak támogatást forráshiányra hivatkozva, ahogy a fűtésrendszerre sem, ami több mint 20 éves.

Az iskolában attól tartanak, hogy beomlik a tetőszerkezet vagy annyira beázik a csarnok, hogy elönti a víz. A létesítményt nem csak a mintegy ezer diák veszi naponta igénybe, hanem azt sportegyesületek is bérlik.

Halmai Gábor, a gödi sportcsarnokok, így a Huzella-csarnok létesítményvezetője lapunknak elismerte, hogy beázás történt, viszont állítása szerint ez nem akadályozza a testnevelés órák és edzések megtartását, bár az érintett helyiséget be kell zárni.

A címlapkép csak illusztráció.