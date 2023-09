Jeges téli rekordúszásra edzett a Győrben a döglött ponty társaságában elkapott szigonypuskás orvhalász, aki tagadja, hogy anyaszült meztelen lett volna

Anyaszült meztelen, kezében szigonypuskát tartó, a hátizsákjában egy háromkilós, a szigonypuskával lelőtt pontyot rejtegető férfit kaptak el pár nappal ezelőtt Győr belterületén, a Mosoni-Duna holtágának partján - közölte a túlzás nélkül szenzációsan hangzó hírt a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének weboldala. A pucér szigonyost a cikk szerint a szövetség halőrei kapták el, aztán elvitték a rendőrök. A pecás oldal szerint az illető, aki a megyeszékhely éjszakai életének ismert figurája, ráadásul régóta a halőrök célkeresztjében volt, azt gyanították ugyanis, hogy rendszeresen szigonyoz halakat, amiket elrejt a partszélben, hogy később visszatérjen és begyűjtse a szajrét.



A sztori első olvasásra szenzációsnak hatott, de több pontján is furcsán hangzott. Miért vadászna valaki fényes nappal illegálisan egy konkurens pecások által látogatott holtágban? És főleg miért tenné ezt meztelenül, de a hátán hátizsákot viselve?

A 444 sikeresen elérte a sztori főszereplőjét, aki kapásból elismerte ugyan, hogy tényleg kilőtt egy pontyot szigonypuskával, ám felháborodottan tiltakozott a cikk több, szerinte hamis állítása ellen.



"Sajnos volt szigonyom" - kezdte a végzetes nap felidézését X. Azonnal azt hangsúlyozva, hogy a szigonypuskáját évek óta nem használta és amikor még igen, akkor is speciális célra: magántulajdonú horgásztavak gazdái szokták felkérni sikerdíj fejében, hogy lője ki az értékes pontyaikat ritkító harcsákat a tavukból.

A holtágra pedig állítása szerint nem orvhalászni indult, hanem edzeni. Az egyik hobbija ugyanis a jeges vízben történő téli úszás, amit eddig nem országos nyilvánosság előtt művelt - bár Győrben ismerték és volt néhány követője is -, de most elhatározta, hogy idén télen szintet lép és hivatalos rekordokat állít fel. Elmondása szerint az erre való felkészülés folyamatát kezdte most meg a holtágon. Közbevetésemre, hogy még meleg van, azt mondta, hogy éppen ezért tartózkodott a vízben délelőtt 11-től nagyjából délután 6 tájáig, hogy kellőképpen áthűljön. Hosszú úszkálásra készült, így amikor induláskor vesztére megpillantotta a rég használt szigonypuskát, azt mondta magában, hogy "elviszem magammal és lövök közben egy pontyot". Elmondása szerint korábban sosem támadt ilyen gondolata, amikor erre a vízre indult.

"Ha akarok, lövök többet, de nem ezért mentem" - magyarázta a férfi a 444-nek. Határozott állítása szerint egyáltalán nem volt meztelen, hanem pipa-búvárszemüveg-békatalp hármason kívül fürdőnadrágot és pólót is viselt. Eleve eszébe sem jutott volna meztelenül nekivágni, már csak azért sem, mert a vízben sokat mozgott ágak között, amik megbökik az ember fenekét, viszkető érzést okozva, ráadásul "féltette a répáját is".



"Sokszor úszkáltam már itt, biztos azt hitték, hogy horgászom, pedig edzettem" - magyarázta a 444-nek X., azt fejtegetve, hogy ha halért jött volna, azt gyorsan meglövi, aztán továbbáll, nem pedig 6-7 órát tölt a vízben. Azt többször megismételte, hogy korábban nem csinált ilyet, ezért felháborítja, hogy cikkben korábbi, állítólagos szigonyos orvhalászatait emlegették.

A halőrökről, akik a kocsija közelében várták, azt mondta, hogy szerinte személyesen utaztak rá, mert korábban "kihívta őket bunyózni". A főszerelő állítása szerint miután elkapták, felajánlották neki, hogy pénz fejében elengedik, de ő nem állt kötélnek. A kihívott rendőrök megbilincselték és két órán át tartották bent a kapitányságon.

A férfi a 444-nek azt mondta, hogy tovább készül a táli jeges rekordok megdöntésére, a szárazföldi egyéni rekordja eddig egy 22 kilométeres gyaloglás mínusz négy fokban, mezítláb.