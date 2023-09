Orbán kiadta a parancsot: a Fradi nem elég, kell még egy-két főtáblás csapat

A 2020-as évek elején az Európa-konferencialiga arra lett kitalálva, hogy a kisebb országok is bekapcsolódhassanak a nemzetközi klubkupák csoportkörébe, legalább télig versenyben legyenek. Egy sor ország, mint látni fogjuk, élt a lehetőséggel, a közelünkből is soha nem látott számban jutottak a főtáblára csapatok. És a magyarok? Csak a Ferencváros – a többiek igencsak messze voltak.

A környező országokban – szemben Magyarországgal – többé-kevésbé piaci alapon működnek a klubok, de egy biztos: egyik sem mondhatja el magáról, hogy az állam és az államtól függő vállalkozók ész nélkül öntenék bele a pénzt több mint tíz éve.

Különösen tanulságosak ebből a szempontból Orbán Viktor miniszterelnök szavai, aki a feröeri KÍ Klaksvík elleni Fradi-kiesésből ezt a következtetést vonta le:

„A magyar futball csak a Fradit tudta abba a helyzetbe hozni, hogy azzal a tőkeerővel, szurkolói háttérrel, létesítményrendszerrel rendelkezzen, amivel vissza tud kapaszkodni Európa harminc legjobb futballcsapata közé – most éppen nem sikerült. Kell legalább még egy olyan csapatnak lennie, amely erre képes, de a legjobb lenne, ha lenne kettő.”

photo_camera Jóannes Kalsø Danielsen szelfizik a Fradi szurkolóival a Klaksvík 3-0-s budapesti győzelme után Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A mondat alanyát, vagyis a magyar futballt itt nyugodtan behelyettesíthetjük a magyar adófizetőkre.

Nézzük erősorrendben a környező országokat, hány csapatuk jutott valamelyik európai kupa főtáblájára az elmúlt három évben:

Ausztria – 5 főtáblás csapat (Salzburg, Sturm Graz, Linzer ASK, Austria, Rapid)

A bécsi Rapid nyáron épp a Debrecennel találkozott. Azzal a Debrecennel, amelyik ebben a naptári évben a legtöbb pontot szerezte az NB I.-ben, a Rapid viszont csak bukdácsol az osztrák Bundesligában. Sándor Tamás, a Nemzeti Sport szakértője, a csapat korábbi játékosa magabiztosan nyilatkozta a párharc előtt: „Sok minden nem tudható a Rapid Wienről, ám nem tévedek, ha azt mondom, a magyar bajnokság valamivel erősebb, mint az osztrák.” Nos, tévedett. Az külön érdekes, hogy egy szakértő hogyhogy nem tud mindent egy ilyen közeli ország legnépszerűbb csapatáról, amelyik éppen egy magyar csapat ellen játszik. Az a magyar futballban élők vakságának tudható be, hogy az NB I.-et képesek egy olyan bajnokság fölé helyezni, amelyik csak az elmúlt három évben 5 főtáblás csapatot adott, közülük a Salzburg alanyi jogon szerepel a BL főtábláján.

A Debrecen Bécsben 0-0-t játszott, a magyar és légiós fiúk tök ügyesen mozogtak, az osztrákok csak néztek, húha, még baj is lehet. Aztán jött a visszavágó, és a Rapid 5-0-ra nyert a zsúfolásig telt debreceni stadionban.



Csehország – 5 főtáblás (Slavia Praha, Sparta Praha, Plzen, Jablonec, Slovacko)

Fényévekre vagyunk a cseh futballtól, belegondolni is rossz, hol lennének, ha nem a jégkorong lenne az ország fő csapatsportja. Az csak hab a tortán, hogy az idén főtáblákat kiharcoló Plzennek nyolc, a Slaviának hat, a Spartának öt cseh játékosa volt a sorsdöntő meccsük kezdőcsapatában.

Szerbia – 4 főtáblás (Crvena Zvezda, Partizan, Čukarički, Topolya)

Az elmúlt évek jó szereplésének köszönhetően a szerb bajnoknak már nem kell selejtezőt játszania a Bajnokok Ligájáért, sőt a második helyezett a BL-ért küzdhet. Ez a második a Topolya volt idén, az újvidéki magyar vállalkozó, Zsemberi János csapata, amit kicsit a magyar adófizetők is a magukénak érezhetnek, hiszen a magyar kormány milliárdokkal támogatta az elmúlt években.

Ha úgy tetszik, ez még nagyobb kritika a szintén alaposan kitömött magyaroroszági csapatoknak, hiszen a Topolya máris fel tud mutatni egy Európa-ligás főtáblát, pedig csak 2019-ben jutott fel – fennállása során először – a szerb első osztályba. (Oké, egy párharccal a háta mögött, a Braga elleni BL-playoff elvesztésével találta magát az Európa-liga főtábláján, köszönhetően a szerbek korábbi jó szereplésének.)

Lengyelország – 3 főtáblás (Legia, Lech Poznań, Raków Częstochowa)

Szép a három főtáblás csapat, bár ha azt nézzük, hogy Ausztria, Csehország és Szerbia népessége összesen nincs annyi, mint a 38 milliós Lengyelországé, akkor valami mégsem kerek. A bajnok Raków kezdőjében ráadásul csupán két lengyel volt az FC København elleni, kiesést hozó BL-rájátszás visszavágóján.

Szlovénia – 2 főtáblás (Olimpija Ljubljana, Mura)

Kétmilliós országról beszélünk, ráadásul a Bajnokok Ligájában háromszor főtáblára jutott Maribor mostanában legfeljebb a rájátszásig jut Európában.

Szlovákia – 2 főtáblás (Slovan, Spartak Trnava)

Csehországhoz hasonlóan Szlovákiában is a jégkorong a legnépszerűbb sport, leszámítva a Csallóközt, ahol a Dunaszerdahelynek nem sikerül az áttörés. Hiába a magyarországi erkölcsi és anyagi támogatás, se a bajnokság, se a főtábla nem jött még össze.

A nagyszombatiak idén fennállásuk során másodszor vannak főtáblán, olyan csapatokat vertek ki, amilyenekről magyar klub – a Ferencvárost leszámítva – csak álmodozhat. A lett Audán (a Kecskemétet és a Felcsútot is verte lett csapat mostanában), a lengyel Lech Poznańon és az ukrán Dnyipro-1-en keresztül vezetett az útjuk.

És akkor nem beszéltünk a Slovanról, amelyik eddig a Konferencialigában mindig főtáblára jutott, mi több, az előző sorozatban a tavaszt megélve csak 11-esekkel esett ki a Basel ellen a nyolcaddöntőben.

Románia – 2 főtáblás (Kolozsvár, FCSB)

A román futball nem a legszebb napjait éli, de ketten csak elvergődtek a Konferencialiga főtáblájára. A Magyarországról is támogatott Sepsi is rendszeresen próbálkozik, de egyelőre a hazai kupával van nagyobb szerencséje, amit zsinórban kétszer is megnyert a román nacionalisták nem kis bánatára.

A magyar állami sporttámogatás megítélésében a román futballközvélemény megosztott; egyesek a román belügyekbe való beavatkozásnak tekintik és elborzadnak a gondolatától is, hogy a 76 százalékban magyarok lakta Sepsiszentgyörgy egyszer megnyerheti a román bajnokságot, mások követendőnek tartják a magyar állami támogatás rendszerét.

Bulgária – 2 főtáblás (Ludogorec, CSZKA)

A bolgár kirakatcsapat, a Ludogorec Razgrad fénye kissé megkopott. (A kirakatcsapatot nem úgy kell érteni, mint pl. a Ferencváros esetében, itt nem az állam önti a pénzt, hanem valódi tulajdonosok gazdálkodnak, jelen esetben Kiril Domuscsijev üzletember.) Ezzel együtt évről évre eljut valamelyik főtáblára, bár tény, hogy a BL-ben 2016 óta nem járt.

Horvátország – 1 főtáblás (Dinamo Zagreb)

Talán ez a legnagyobb meglepetés. Oké, a legutóbbi világbajnokság bronzérmeséből alig néhányan játszanak odahaza, ők is főleg a válogatott kispadján ülnek, de az elmúlt három évben mindhárom nagy európai kupa főtábláját elérő Dinamón kívül olyan Európát megjárt csapatok vannak, mint a Hajduk Split vagy a Rijeka. És ott van, az Eszék (Osijek) – úgy tűnik, hogy Mészáros Lőrinc a tulajdonosa, de valójában fő támogató –, amelyik folyamatosan kísérti a Konferencialigát, de sorozatban bolgár, kazah, török csapat állta útját.

Futottak még

Ha nem is a környékünkről, de az elmúlt három évben 2-2 főtáblás csapattal büszkélkedhet Kazahsztán és Örményország.

Egy főtáblás csapatuk az alábbi országoknak van. Többségük csak egyszer jutott a Konferencialiga csoportkörébe, de vannak köztük a Fradihoz hasonlóan háromszoros főtáblás csapatok is, így a HJK, a Quarabag vagy a Sheriff.

Azerbajdzsán (Qarabag)

Bosznia-Hercegovina (Zrinjski Mostar)

Észtország (Flora)

Feröer-szigetek (KÍ Klaksvík)

Finnország (HJK)

Gibraltár (Lincoln Red Imps)

Izland (Breiðablik)

Koszovó (Ballkani)

Lettország (RFS)

Liechtenstein (Vaduz)

Litvánia (Žalgiris)

Moldova (Sheriff Tiraspol)

És a Fradin kívüli magyarok?

Az elmúlt három évben a magyar csapatok – a Ferencvárost leszámítva – már csak a Konferencialigában indulhattak. Legtovább a Fehérvár jutott 2022/23-ban, amikor a Köln ellen a rájátszásban esett ki 4-2-es összesítéssel.

A többieket az alábbi csapatok verték ki, a csoportkört végül csak ketten érték el, legtöbbjük már a következő körben kipottyant:

Ararat Jereván (örmény, következő körben kiesett, Fehérvárt verte ki)

RFS (lett, következő körben kiesett, Puskás)

Basel (svájci, csoportörből is továbbjutott, nyolcaddöntőben esett ki, Újpest)

Vitória de Guimarães (portugál, következő körben kiesett, Puskás)



Molde (norvég, csoportkörös lett, Kisvárda)

Riga (lett, következő körben kiesett, Kecskemét)

Rapid (osztrák, következő körben kiesett, Debrecen)

Osijek (horvát, következő körben kiesett, Zalaegerszeg)

És akkor adjuk vissza a szót Orbán Viktornak, hiszen egy ilyen adatsor után lesz csak igazán érthető a fájdalma:

„De valahogy föl kell növesztenie a magyar futballvilágnak magából még legalább egy nemzetközi együttest, hogy ne fájjon annyira – még egy magamfajta embernek, aki nem vagyok Fradi-szurkoló, nekem is fáj – az egyetlen Ferencváros kudarca.” Azt felejtsük el, hogy manapság már nem mindenki szurkol úgy, mint a miniszterelnök, vagyis magyarként magyar klubcsapatnak. Jó példa erre a bécsi Rapid–Debrecen meccs, ahol jónéhány fradista képviseltette magát a Rapid-táborban és drukkolt tiszta szívből a bécsieknek. És azt is nehéz elképzelni, hogy az Újpest ultrái lógó orral nézték, ahogy a feröeri Klaksvík agyonveri a Fradit.

photo_camera A hazai B-közép a Rapid–Debrecen meccsen Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Az igazi kérdés az, hogy Orbán álma a második-harmadik versenyképes magyar csapatról kinek és főleg mennyibe fog fájni?