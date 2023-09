A legjobb film díját nyerte el saját szekciójában a Magyarázat mindenre Velencében

Reisz Gábor “Magyarázat mindenre” című filmje nyerte el a legjobb film díját az A kategóriás velencei filmfesztivál “Orizzonti” szekciójában. A díjat átvevő rendező a beszéde végén magyarul is mondott pár mondatot, többek között azt, hogy szeretné, ha elkezdenénk beszélgetni “amíg van kivel”. Előtte angolul a következőket mondta?

"A nemzetközi közösség elismerése a világot jelenti nekünk. Most még jobban, mint valaha. Amint talán tudják, a független filmesek és projektek valódi nehézségekbe ütköznek Magyarországon. Ezért ha megengedik, arra kérem önöket, kövessék a magyar tehetségeket, segítsenek nekik figyelmükkel" Reisz filmjének kifejezetten jó volt a fogadtatása, a Variety információja szerint máris megvásárolták a franciaországi terjesztés jogait. Magyarországon október 5-én kezdik vetíteni.

Bár Reisz első két filmje, a VAN és a Rossz versek is kifejezetten népszerűek voltak, a rendező későbbi filmötleteit nem támogatta a Nemzeti FIlmintézet. „Az abszolút tendencia, hogy akik az elmúlt húsz évben csinálnak filmeket, azokat most elkaszálják” - mondta tavaly ősszel a Telexnek. Ezért az új filmje, a Magyarázat mindenre már saját finanszírozással indult el. Ebbe többe között a Szlovák Audiovizuális Alap is beszállt.