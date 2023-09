A trippelő frissnyugdíjasok és a nemzeti lótuszfókusz

Szerdán egyszer csak azt mondta Imola, hogy mi lenne, ha elmennénk Vácrátótra, az arborétumba, megnézni a lótuszvirágzást, mert állítólag lenyűgöző.

Három napja érkeztünk haza Hollandiából, hogy sorrendben második, egyben utolsó gyerekünknek is az Undorító Rántott Ételek Hazájában rendezzünk be diáklakást, átlépve közös életünk második gyermektelen korszakába. Az első ilyen korszakunk kiváló volt, bár igen rövid. Annyira, hogy nem sokra emlékszem belőle azon kívül, hogy állunk a Retek utca sarkán, és Imola a nevetéstől fuldokolva elemzi, hogy olyan hangon hányok, mint egy üvöltő szamár, és a szünetekben helyettem kiabálja, hogy IÁ-IÁ. Másfél évre rá már profin meg tudtam kötni a hordozókendő csomóját a hátam mögött, és további évekig esélyem sem volt hányásközeli helyzetbe kerülni.



„Hát azért nem úgy képzeltem a nyuggeréletet, hogy kapásból fogok egy gombolyag fonalat és befekszem egy vastüdőbe. Jó, hogy nem veszünk egyből egy 600 ezer forintos gyógytakarót és egy egymilliókettes krómacél edénykészletet” – gondoltam a programötlet hallatán, de hallgattam, mint a fogatlan gyógypedikűrös.

„Attól, hogy pár napja nem laknak itthon a gyerekek, még nem lettünk nyuggerek” – biztattam magamat egy nappal később, a vácrátóti arborétum, hivatalos nevén a Nemzeti Botanikus Kert főkapuján belépve, amikor gyors egymásutánban két látványelemet vettem észre:

1. Lovasi András-koncertplakát.

2. A defibrillátor elérhetőségére vonatkozó szöveges információ.

Fejbe lőttem magam, aztán „csináljunk úgy, mint a rómaiak” alapon fogtam a jegy mellé kapott, „A hónap érdekességei” címet viselő térképet, és indítványoztam, hogy a brosúrára hallgatva tekintsük meg az aktuálisan virágzó fajokat.

Hagytuk a tiniknek való egynyári virágokat és kapásból a második állomást céloztuk meg, ahol a hivatalos ígéret szerint „teljes pompájában nyílik a kínai kreppmirtusz”. A vácrátóti arborétum „Rendszertani gyűjtemény” névre hallgató, tematikus ágyásokra osztott szakasza meglepően klassz helynek bizonyult, főleg azután, hogy egy jelentéktelen külsejű gaz elé szúrt táblácskáról leolvastam:



FODROS LÓROM,

hogy egyből a fiatal Salvador Dalivá változzak, aki álmában a sivatagban járva egyszer csak a gízai piramisoknál is nagyobb, ősi, repedezett lórómra bukkan. A százméteres marmagasságú, ház méretű kőtömbökből épített harci mén fodros gránitsörényéből és mészkőfarkából fél kilométeres körzetben szóródtak szét a kövek a sivatag porába.

Ábrándozásomból egy kaliforniai kakukkmák billentett ki, aztán jó nagyot kaptam egy kínai alkörmöstől, és teljesen magamhoz tértem. A csodás nevű növénycsaládokat tematikus elrendezésben bemutató kertrész lenyűgöző helynek bizonyult. Megtudtam például, hogy a nagyszüleim tolnai kertjében a legnagyobb ágyást szinte teljesen elborító nagy zöld leveleket, amiket én csak csigalevélnek hívtam az őket eső után azonnal ellepő csigák miatt, hivatalosan vaskos levelű bőrlevélnek hívják.

„Ti már a múltam része vagytok” – biccentettem nosztalgikusan a szittyófélék felé, abban reménykedve, hogy azért nem egyből ragadnak magukkal a keresztesvirágúak.

Ezen a ponton találtuk meg a kreppmirtuszt, ami látványos, megtévesztésig virágzó orgonára emlékeztető látványbokornak bizonyult.



Jöhetett a hármas számú célpont, egy rohadt nagy fészkes.

Sose hittem volna, hogy egyszer hascsikarós izgalommal fogom várni, hogy hogy néz ki az észak-amerikai préri üde, patakparti társulásaiban őshonos, óriási csészekóró. Úgy is, mint a gyűjtemény legnagyobb fészkese. Eleve mi az, hogy csészekóró? Vagy csésze, vagy kóró, nem? Hősünk végül egy tényleg baromi nagy, inkább termetes bokorra, mint kóróra emlékeztető, tányér méretű leveleket és Love Parade-es hangulatú sárga virágokat villantó vidám bozontnak bizonyult.

Az istennek nem találtuk viszont a mutatósnak berharangozott hétfiúvirág-cserjét a túra negyedik állomáshelyén, ezért nem volt mit tenni, neki kellett vágni a csúcsprogramnak, vagyis a virágzó lótuszokkal teli tó megtalálásának. Köszönhetően a kertet létrehozó Vigyázó Sándor gróf józan eszének és Jámbor Vilmos kertépítész tapasztalt ceruzájának, a kastélykert-arborétum minden útja a tóhoz vezet, úgyhogy ez nem volt különösebb kihívás.



A virágzó lótusz viszont olyan rettentően jól néz ki, hogy az arborétum gyors meglátogatását a szittyófélékkel még jó barátságban lévő olvasóknak is forrón ajánlom. Sőt azt kell mondanom, hogy a virágzó lótuszokkal teli tó a főváros környékének messze legjobb pszichedelikus helyszíne, ami egymagában magasan veri a teljes ozorai goás fesztivált.

Bevallom, azt hittem, hogy a lótusz simán csak kimosakodott tündérrózsa. Nem mintha bármi bajom lenne a tündérrózsával, sőt kifejezett rajongója vagyok úgy magánemberként, mint horgászként. De a lótusz csak annyira hasonlít a tündérrózsára, mint egy NER-es banktulajdonos rád.

A levele távolról tündérrózsaszerű ugyan, de valójában tízszer akkora. A kisebbek tálca, a nagyobbak esernyő méretűek, látványos viaszréteggel borítva, a szuperképességük pedig az, hogy jellemzően nem a víz felszínén úsznak, hanem akár méternyire fölé emelkednek.

A virágok egyszerre óriásiak és dögösek. Bónusz látványelem, hogy a szirmok lehullása után a virág helyén marad egy jól megdizájnolt zuhanyrózsa. A lótuszmező annyira dús és annyira magasra nő, hogy bizonyos szögekből egyáltalán nem látszott, hogy van alatta tó is. A hatalmas, vész esetén esőtetőnek is használható levelek látványa miatt az embernek olyan érzése támad, mintha időgéppel visszament volna az őskorba vagy a legújabb King Kong-feldolgozás forgatási helyszínére.



Vigyázó gróf mintha az utókor pszichedelikus sétálóinak kedvéért terveztette volna meg az egész kastélykertet. Van itt alagútszerű műbarlang, pöpec műrom, működő álvízimalom és Nagyvue-nek nevezett kilátópont, amit szellemes módon magas növényzet vesz körbe, vicces buddhista tanító módjára híva fel a figyelmet a kilátás szükségtelenségére. A hosszan felszopott kaukázusi szárnyasdió ezzel együtt enyhe csalódást okozott. A fa még csak-csak, de a „két aprócska, félkör alakú szárnnyal szegélyezett zöld diócskák” a valóságban maximum zöld borsszemeknek bizonyultak. Mindig vigyázz, ha elfogult szárnyasdiórajongóval hoz össze a sors!

Utunk végállomásának mi mást néztünk volna ki, mint a kései végzetcserjét, bár az az igazság, hogy a földre fektetett zöld bundára emlékeztető medveszőrcsenkesz rám húszszor nagyobb hatással volt. A régi életemben el sem tudtam volna képzelni, hogy bármit is kiváltson belőlem egy barátságos zöld szörnyeteg lenyúzott bundájára emlékeztető perjeféle.

A gumólábfákkal teli pálmaház megtekintése után barátságos pillantást vetettünk az akadozó nyelvű részeg gajdolást felidéző nevű kapotnyakra, majd miután nem csatlakoztunk a bambuszok között tornászó nyugdíjaskülönítményhez, a szittya pitásnál fejeztük be a remek lótusznapot. A szittya pita egészen izgalmas feltétekkel kínált sima kenyérlángosnak bizonyult. Ahogy korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy arborétumba zarándokoljak virágzást megtekinteni, annyira volt képtelen gondolat, hogy valaha is 2000 forintot fizessek egy kacsatöpörtyűvel megszórt kenyérdarabért. De most ez is megtörtént.

Aki teheti, most azonnal rohanjon Vácrátótra, mert még van pár nap a lótuszvirágzás végéig! Az arborétum ideális hely természetközeli beszakításhoz, közepesen kalandos randikhoz, igazán intim üzleti megbeszélésekhez és politikai összeesküvésekhez, valamint csoportos gerinctornázáshoz, vagyis nincs ember, aki ne találná meg itt a számítását.