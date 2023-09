Már fegyvert is szerzett az amerikai börtönből szökött rab

Fegyvert is lopott magának Danelo Souza Cavalcante, a brazil származású férfi, aki augusztus végén szökött meg a börtönből Pennsylvania államban. A volt barátnője brutális meggyilkolásáért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt férfi már használhatta is a fegyvert, egy civil pedig rálőtt. Hatalmas hajtóvadászat zajlik az államban, a keresést vezető állami rendőrség pedig arra kér mindenkit a környéken, ahol Cavalcante-t utoljára látták, hogy zárkózzanak be a házaikba.

A 34 éves Cavalcante augusztus 31-én szökött meg a Chester megyei börtönből, miközben az állami börtönbe való átszállítására várt. Nem is akárhogy, a várakozás közben a börtönudvar egy eldugott részén a lábával és kezével magát kitámasztva felmászott a tetőre, átmászott a szögesdróton és elmenekült. Később lopott magának egy furgont, majd egy zöld kapucnis pulóverben, megborotválkozva jelent meg egy ismerőse teraszán, hogy segítséget kérjen. Cavalcante azért volt börtönben, mert 38 késszúrással, a gyerekei szeme láttára megölte volt barátnőjét, valószínűleg azért, mert a nő el akarta mondani a hatóságoknak, hogy a férfit szülőhazájában, Brazíliában gyilkosság miatt körözik.

photo_camera Cavalcante szökése Fotó: CHESTER COUNTY PRISON / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

A szökött rab a Chester megyei South Coventry nevű kisvárosban bukkant fel legutóbb, ahol hétfő este beszaladt egy garázsba és ellopott egy 0.22-es kaliberű puskát. Mindezt úgy, hogy a ház és a puska tulajdonosa ott volt a közelben, sőt, pisztolyával rá is lőtt a menekülő tolvajra. Később a környék lakosai lövéseket hallottak a környéken, amik egy kis kaliberű puskából származtak. Bár az erdőkkel körülvett tanyavilágban elég gyakran hallani lövéseket, a környékbeli vadászok általában nagyobb kaliberű puskákat használnak, ezért is volt feltűnő a hang. A környéket a rendőrség átkutatta, de Cavalcante börtönben kapott cipőjén és zöld pulóverén kívül nem találtak mást. A férfi azóta csizmát is lopott magának egy teraszról.

photo_camera George Bivens tájékoztatja a sajtót a hajtóvadászatról Fotó: MARK MAKELA/Getty Images via AFP